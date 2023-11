Cristi Borcea se implică în educația celor 9 copii ai săi și are niște reguli stricte. Deși a spus că are încredere în copiii săi, afaceristul se teme de cei care ar putea să le facă rău. În timp ce fetele lui Borcea sunt la școală, dar și la grădiniță, băieții afaceristului sunt studenți și au preluat deja afacerile tatălui.

Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Cristi Borcea a vorbit despre motivele care l-au determinat să ia decizia testării copiilor săi și beneficiile faptului că stă cu ochii în patru pentru a-i feri de acest flagel modern.

„Am norocul că nu au căzut ușor în tentația asta, dar eu am experiența în Statele Unite unde în restaurante, nu mai zic de cluburi, îți cere buletinul. Până la 21 de ani nu ai voie să consumi băuturi alcoolice. Aici, din ce am văzut ultimul timp și ceea ce văd, s-a extins flagelul ăsta foarte mult, al băuturii și al drogurilor, și fiind băieții lui Borcea cine știe ce le mai pune prin băutură ca să îi atragă, fiind, cum se spune, băieți de bani gata”, a spus Cristi Borcea.

Educația copiilor săi este un proces lung care necesită răbdare și multe explicații cu privire la efectele negative ale consumului de droguri:

„Pentru orice eventualitate eu vorbesc foarte mult cu ei, le explic, le pun și filme cum se fac și din ce se fac drogurile, cum ajung de își pierd identitatea, valorile, cum nu au nici un viitor cei care se droghează. Eu am experiența ce am vazut si in pușcărie, am vazut-o și pe unde am fost, am văzut ce pot să aducă drogurile, ce pot să facă”, a mai spus fostul acționar Dinamo.

Erau droguri în pușcărie?

„Nu, nu erau droguri, dar erau deținuți care erau dependenți. Noi nu avem centre de detoxifiere. Pușcăria este cea mai bună pentru cei care se droghează, pentru dezintoxicare”, a explicat Borcea

Paza bună trece primejdia rea

„Eu le spun să nu bea nimic, unde se duc in cluburi, restaurante, decât dacă deschid în fața lor.

Am dat exemplu în America îți cere ID-ul dacă li se pare că nu ai peste 21 de ani. La noi, cluburile ar trebui să stea cu teste și să îi testeze pe toți.

Eu îi controlez, le fac testele de 3 -4 ori pe an. Pe această cale rog agenții de politie care sunt în trafic să le facă aceste teste. Toți părinții ar trebui să facă asta. Primul pas, neavând centre de dezintoxicare, primul pas care trebuie să fie făcut, să fie anunțate organele și la pușcărie, altfel se nenorocesc pe viață”, a mai spus fostul patron de la Dinamo.

Întrebat dacă are în total 9 copii și dacă știe sigur că nu sunt mai mulți, Cristi Borcea a răspuns: „Da, 9 copii. Nu nu, nu sunt mai mulți”.

Mai vrea să se întoarcă la Dinamo?

„Nu, niciodată, îmi e bine așa cum sunt. Sponsor acolo o să fiu când o să fie stadionul gata. Mă ocup de Valentina și de familie.”, a spus Cristi Borcea.

