Cele mai delicioase cornulețe de post cu gem sau rahat. Rețetă

MOD DE PREPARARE:

Lasa toate ingredientele la temperatura camerei cu minim o ora inainte de a incepe sa pregatesti reteta.

1. Combina cca 400 g de faina cu sarea, zaharul, praful de copt si zaharul vanilat.

2. “Desfa” apoi margarina inmuiata in amestecul de ingrediente uscate, folosind o furculita.

3. Adauga apa minerala, zeama de lamaie si uleiul, apoi continua sa framanti pentru minim 10 minute, adaugand faina pe parcurs, pana ce obtii un aluat perfect omogen si elastic.

4. Lasa aluatul sa se odihneasca 30 de minute. Taie-l in 6 sau mai multe bucati, pe care le rotunjesti si le intinzi subtiri, intr-o forma cat mai apropiata de rotunda, folosind sucitorul.

5. Odata obtinut un cerc subtire de aluat, taie triunghiuri, dand cercul intai in 2, apoi in 4, apoi in 8.

6. In capatul rotunjit al fiecarui triunghi asaza putin gem sau rahat, apoi ruleaza cornuletele de post catre varful ascutit al triunghiului.

7. Da cornuletele la copt pentru 20-25 de minute, insa nu le permite sa se rumeneasca bine, ci scoate-le inainte.

8. Pudreaza cornuletele de post cu zahar pudra pentru a le mentine fragede mai mult timp.