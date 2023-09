Rețeta este gata în 30 de minute, din care 10 minute sunt ocupate cu prepararea. Blatul pentru clătită nu este unul dulce, astfel că, în afara topping-urilor dulci, acesta poate fi folosit și ca baza pentru topping-uri sărate.

Clătită gigant la cuptor - Ingrediente

COMPOZIȚIE CLĂTITĂ

2 ouă

300 ml lapte

150 gr făină

2 linguri ulei

3 linguri mix de semințe

puțină sare

TOPPING DULCE CLĂTITĂ

100 gr iaurt grecesc

50 gr unt de alune

50 gr smântână

2 linguri gem de caise

după gust fulgi de migdale

5 frunze mentă

50 gr zmeură

100 gr cireșe

100 gr caise

*Toate cantitățile sunt prevăzute pentru 10 porții

TOPPING SĂRAT CLĂTITĂ

cremă de brânză și verdețuri (mărar, pătrunjel, ce preferați)

guacamole

crema de ou și avocado

crema de brânză și avocado

șuncă și cașcaval, tăiate cât mai mic

***se pot folosi și sosurile preferate peste toppingul sărat

Clătită gigant la cuptor - Mod de preparare

Pasul 1

Am separat albușurile de gălbenușuri, iar pe acestea din urmă le-am mixat cu ulei, până și-au dublat volumul.

Pasul 2

Am adăugat peste acestea laptele, am omogenizat, apoi am integrat ingredientele uscate (făină și mixul de semințe măcinată), treptat, omogenizand cu ajutorul unui tel.

Pasul 3

La final, am adăugat albușurile bătute spumă tare, ușor, cu ajutorul unei spatule de silicon.

Pasul 4

Am așezat compoziția pe hârtie de copt, într-o tavă de tort, cu inel reglabil, și am copt în cuptorul preîncălzit, la foc potrivit, circa 25 de minute.

Pasul 5

După răcire, am porționat blatul obținut și am decorat cu topping-urile de mai sus.