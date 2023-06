Cine va fi următorul Superman. Un tânăr actor american, David Corenswet, va fi noul Superman pe marile ecrane, potrivit unui anunţ făcut marţi de James Gunn, cineastul care va regiza următorul film din seria dedicată celebrului supererou. Filmul se va numi “Superman: Legacy” şi va avea premiera în 2025.

David Corenswet, care are 29 de ani, a jucat în mai multe producţii de succes, cum ar fi “Hollywood” şi “The Politician” de la Netflix, “We Own This City” de la HBO şi “Pearl” de la Universal. El îl va înlocui pe Henry Cavill, care a fost ultimul Superman pe ecran, după Christopher Reeves şi Brandon Routh.

Cine va fi juca rolul Lois Lane, iubita lui Superman

Alături de el, în rolul Lois Lane, jurnalistei care îi este iubită lui Superman, va juca Rachel Brosnahan, cunoscută pentru rolul principal din serialul de comedie “The Marvelous Mrs. Maisel”.

Filmul “Superman: Legacy” face parte dintr-un proiect al studioului Warner Bros. de a revitaliza franciza DC Comics, care include şi alte personaje populare precum Batman, Wonder Woman sau Aquaman. Pentru acest scop, Warner Bros. l-a angajat pe James Gunn, regizorul filmelor “Guardians of the Galaxy”, şi pe Peter Safran, producătorul filmului “Aquaman”, care vor încerca să concureze cu rivalii de la Marvel.