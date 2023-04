Beneficiile pentru sanatate ale berii includ reducerea riscului de cancer si boli cardiovasculare, cresterea densitatii osoase, prevenirea dementei si a bolilor coronariene, imbunatatirea functiei sistemului digestiv. In plus, berea are proprietati anti-imbatranire, combate diabetul zaharat, formarea calculilor biliari si a pietrelor la rinichi. Berea mai poate contribui la tratarea hipertensiunii arteriale, are proprietati diuretice si poate reduce stresul.