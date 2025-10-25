România are cei mai iuți ardei din lume. Se fac spray-uri lacrimogene

În solariile Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău, ardeii iuți se culeg ca într-un laborator de substanțe chimice. Angajații poartă halate, măști și mănuși duble atunci când scot semințele, pentru că iuțeala este imposibil de suportat.

„La recoltat de ardei iute singura care trebuie e echipament de protecție, halat, mănuși si masca. E obligatoriu. Dacă nu, pățești, iuțeala și nu poți nici sa lucrezi.” spun oamenii.

Cu toate acestea, disconfortul este inevitabil. Substanțele eliberate de ardei pătrund în aer și provoacă iritații.

„Nouă ne intră și în față iuțeala, toată ziua persistă iuțeala.”, au completat agricultorii.

În spatele acestor soiuri stă o muncă de ani la rând, menită să obțină ardei cu un conținut ridicat de capsaicină, substanța care dă iuțeala extremă.

„Aceste soiuri cu conținut cu conținut ridicat de capsaicină sunt folosite de regulă nu pentru consum ci pentru diverse preparate culinare sau în alte scopuri, cum ar fi sprayuri pentru autoapărare sau pentru medicamente.”, au declarat specialiștii.

Cel mai picant ardei din lume, creat chiar la Buzău, a doborât recordul mondial.

„Dacă vorbim de acest ardei, clar nu poate fi folosit în alimentație. Abia mai putem să ne folosim degetele după ce lucrăm cu el, după o vreme destul de îndelungată.”, a declarat Matilda Popescu, secretar științific.

Banca de Gene din Buzău adăpostește sute de soiuri de ardei, de la cei ornamentali până la campionii mondiali ai iuțelii, o colecție unică, ce face din România un punct fierbinte pe harta agriculturii mondiale.