Ardeii iuți nu se numără printre preferații românilor doar atunci când sunt mâncați cruzi, în stare naturală, ci mai ales când sunt murați, la borcan, și au un gust fantastic. Totuși, există un secret pe care nu multe persoane îl folosesc atunci când trebuie să mureze ardeii, care constă în înlocuirea zahărului din vinegretă cu miere, scrie Click.ro.

Miere cu ardei iuți, rețeta pe care trebuie să o încerci și tu toamna aceasta

Ardei iuți nu sunt deloc pretențioși atunci când sunt consaervați la borcan, datorită iuțelii lor naturale care nu le permite să se înmoaie, să facă floare sau să fermenteze. De asemenea, nu este recomandată o cantitate mare de sare sau hrean, deoarece predominantă este iuțeala și aciditatea.

Pe blogul ei culinar, Laura Laurențiu ne oferă rețeta pentru prepararea celor mai gustoși ardei murați. Ea ne sfătuiește să alegem legume proaspete, de preferat ca ardeii să fie mici și subțiri, verzi sau roșii.

Ingrediente de care ai nevoie:

- ardei iuți

- apă rece (plată) 1/2 din volumul borcanelor deja umplute cu ardei iuți

- otet 9°, 1/2 din volumul borcanelor deja umplute cu ardei iuți

- câte 1 linguriță de miere de albine sau 1 lingură rasă de zahăr la fiecare 100 ml. de lichid

- sare pentru murături, cate 1/2 linguriță la 200 ml. de lichid (opțional, noi nu punem pentru că iuțeala ardeilor oricum atenuează sensibilitatea fata de gustul sărat).

Mod de preparare:

„Pentru a determina exact necesarul de lichid pentru ardei iuți murați, se umplu borcanele cu ardei cu apă rece, curată, apoi apa se scurge într-un recipient gradat. În cazul meu, au rezultat 500 de ml. Jumătate din apă se scurge, urmând să fie înlocuită cu aceeași cantitate de oțet de 9°.

Se completează, așadar, cu 250 ml. de oțet (adică echivalentul volumului de apă eliminat din vas). Se adaugă câte o linguriță de miere sau 1 lingură de zahăr pentru fiecare 100 de ml. de lichid (și opțional sarea) și se amestecă foarte bine. În cazul meu, pentru 500 ml de lichid am folosit 5 lingurițe de miere.

Odată mierea/zahărul și sarea (dacă puneți) dizolvate complet, se pot umple borcanele. Așa cum am precizat, e important ca ardeii iuți să fie acoperiți de lichid. Când am umplut cu zeama preparată, am avut în vedere acest lucru. Dacă ardeii iuți se ridică la suprafață, pot face floare.

Se căpăcesc borcanele sau se leagă cu celofan și se păstrează într-un loc răcoros, ferite de lumina directă a soarelui (în cămară). Vor trece 3 săptămâni înainte ca acești ardei iuți murați să fie buni de consum. Au nevoie de acest timp ca să se marineze perfect, ca să îi pătrundă bine vinegreta. După aceea, vor fi delicioși lângă ciorbe și alte preparate cărora ne-ar plăcea să le dăm un pic de viață.”, a scris Laura Laurențiu, pe blog.