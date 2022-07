Semințele de pepene conțin numeroase fibre, minerale, proteine și găsimi sănătoase. O sută de grame de semințe de pepene verde contine 515 mg de magneziu, aproximativ 10 grame de zinc, 28 de grame de proteine si aproape 50 de grame de grasimi.

Consumul de seminte de pepene verde ajuta la mentinerea masei musculare si regleaza nivelul colesterolui din sange.

De asemenea, semintele de pepene verde, datorita continutul crescut de magneziu si zinc, ajuta la buna functionare a sistemului nervos si intaresc sistemul imunitar, protejand organismul de infectii, conform ele.ro.

Aceste seminte minune au grija si de silueta ta. Ele previn tulburarile digestive, constipatia, dar si balonarea. Semintele de pepene verde sunt, totodata, foarte satioase, asa ca te vor ajuta sa scapi mai usor de kilogramele in plus.

Proteinele din semintele de pepene verde contin aminoacizi esentiali, printre care cei mai importanti sunt: arginina, care are capacitatea de a regla tensiunea arteriala, triptofan, care ajuta la reglarea secretiei de melatonina, hormon care ajuta la inducerea somnului, acid glutamic si lizina.