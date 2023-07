Pentru aceste persoane, printre care se regasesc foarte multi dintre noi, exista o serie de reguli si retete care, pe langa faptul ca asigura o stare de satulie si satietate, ajuta foarte mult la slabit.

Este un lucru dovedit demult faptul ca un somn bun ajuta la arderea a cel putin 800 de kalorii, lucru ce presupune ca odata ce somul a fost incheiat, organismul este curatat de tot ceea ce a acumulat.

Insa, exista posibilitatea ca aceste arderi sa fie sporite si in unele cazuri sa duca la pierderea a cel putin 1 kilogram pe noapte, fara a afecta negativ organismul si fara a-l forta sa slabeasca in mod nenatural.

Pentru a obtne acest rezultat este necesar ca o persoana sa aiba in primul rand un regim alimentar regulat. Nu este vorba deloc despre o dieta ci mai degraba despre respectarea orelor la care trebuie luata masa. Mai mult decat atat, exista o serie de alimente care trenbuie mancate seara pentru a asigura pierdera rapida in greutate, in timpul somnului.

Astfel, fiecare persoana trebuie sa aiba minim 3 mese pe zi si maxim sase.

Prima masa trebuie sa aiba loc la primele ore ale diminetii, cand puteti manca absolut orice. Celelalte mese trebuie sa aiba loc la intervale de cate trei ore si trebuie evitate pe cat posibil grasimile saturate si alimentele bogate in carbohidrati. Insa, cina care trebuie sa aiba loc la ora 18, cel tarziu, trebuie sa fie formata din combinatii intre urmatoarele alimente:

Rosii, peste, carne de pui, cereale integrale, fasole verde, alune, fistic, usturoi, ceapa verde, ceapa rosie, ghimbir, cartofi dulci, sparanghel, porumb fiert, linte sau salata verde.

Oricare dintre aceste alimente vor asigura o ardere mult mai intensa pe timpul noptii in intregul organism iar dupa un somn de minim 6 ore, maxim 8 ore, va veti trezi cu maxim 1,5 kilograme mai usori.

Secretul consta insa in combinarea alimentelor mentionate mai sus. Astfel, trebuie combinate alimentele proteice cu cele fibroase si cele bogate in carbohidrati, in cantitati egale iar o portie trebuie sa cantareasca maxim 350 de grame.

Dupa masa de seara, beti cel putin 500 de mililitri de apa la temperatura camerei.

Sursă text: Lyla.ro