Fiul lui Ștefan Bănică Jr. are doar 21 de ani, dar deja se poate lăuda cu o carieră artistică diversificată. El este actor, cântăreț și antreprenor, iar talentul său vine din familie. Cu toate acestea, el nu s-a bazat doar pe numele său, ci și pe munca sa proprie.

O notă de peste 9 la examenul de licență

După ce a absolvit UNATC, Radu Ștefan Bănică vrea să continue cu un masterat în Actorie, tot la aceeași universitate. Până atunci, el se mândrește cu rezultatul obținut la examenul de licență, care reflectă efortul său din anii de facultate. Nota sa este una impresionantă, care i-a făcut mândri pe toți cei dragi.

Fiul îndrăgitului artist a absolvit cu media de licență 9,20. El susține însă că nu nota contează cel mai mult, ci ceea ce a învățat.

„Am învățat și m-am bucurat că am încheiat facultatea pe o notă bună, adică 9,20, dar pentru mine nu nota a fost importantă, ci ceea ce am rămas cu el. Și acum mă pregătesc pentru masterat în Actorie. Sunt 10 locuri pe țară, deci e mare concurența. Admiterea e în septembrie și sunt mai multe probe: monolog, moment artistic, cred că e și ceva de scris, încă nu știu, nu s-au afișat”, a spus Radu Ștefan pentru playtech.ro.

Ce sfat i-a dat tatăl său: actoria pe primul plan

Ștefan Bănică Jr. l-a susținut mereu pe fiul său să urmeze actoria. Dar tânărul are și un alt talent, pe care vrea să îl arate lumii. Se pare că a moștenit și vocea de la tatăl și bunicul său, iar acum, el a lansat prima sa piesa.

Melodia se numește „Tu” și va fi lansată pe data de 26 iulie. Conform anunțului pe care Radu Ștefan Bănică l-a făcut în emisiunea lui Cătălin Măruta, ea va avea și un videoclip, care este deja gata. Cea mai importanta părere pentru tânărul artist a fost cea a tatlui său.

„A trecut de filtrul tatii! Da! I-a plcut! E prima mea piesa asumat ca artist! (…) O lansez pe 26 iulie si se numeste Tu. Am compus-o eu cu niste oameni supertalentati, Andrei Banuta, Sarbu Damiana si Andi Horjea. Am filmat si videoclip. E un pic de dragoste, dar nu are cum sa nu te scoata la dans. Asta a fost tot conceptul piesei, sa fie ritm!”, a declarat el.

Totusi, Stefan Banica Jr. il sfatuieste pe fiul sau sa se axeze mai mult pe actorie si sa lase muzica pe locul doi.

„Eu de mic am vrut sa am concerte, sa cant, sa umplu stadioane si imi spune tata ca muzica nu e o meserie, ci un hobby. Daca vrei meserie, te faci actor. Am zis ca ma duc la cursuri de teatru, studiez si fac si hobby-ul, muzica. Eu de mic am vrut sa fiu artist, sa cant si, culmea, abia la 18 ani am cantat cu vocea. Am facut pian 10 ani, dar cu vocea nu am putut. Am avut trac si o groaza sa deschid gura in fata oricui. Cantam singur si imi dadeam seama cam ce pot sa fac. Ma inchideam in masina, in garaj, sa nu ma auda nimeni. Dupa pandemie a venit momentul de reflectare”, a povestit Radu Stefan Banica, in emisiunea Alexandrei Ungureanu.