Totuși, o oportunitate rară de a trăi în inima metropolei se ivește acum: un penthouse de 25 de milioane de dolari, situat într-o clădire istorică din centrul New York-ului, este disponibil pentru vânzare. Acest apartament de lux oferă nu doar facilități de top, ci și o priveliște uimitoare asupra orașului.

Un penthouse cu istorie: 5.777 de metri pătrați de rafinament

Locuința se află la adresa 170 Fifth Avenue, într-o clădire construită în 1898, cu patru ani înainte de celebra clădire Flatiron. Cu o suprafață de 5.777 de metri pătrați, acest penthouse impresionant include cinci dormitoare, cinci băi și un design spectaculos, care combină rafinamentul vechiului New York cu confortul modern.

Această proprietate se află sub o cupolă de aur, ce poate fi văzută de departe și care adaugă un aer de grandiozitate clădirii. Cupola octagonală, care încoronează penthouse-ul, este un simbol al acestei clădiri istorice, care a fost cunoscută anterior sub numele de „Clădirea Sohmer Piano”. Aceasta a fost inițial sediul companiei care a produs celebrele piane Sohmer și care a adus pe piață primele piane cu coadă pentru copii, în anii 1880.

Peisaje de vis și arhitectură unică

Unul dintre cele mai impresionante aspecte ale acestui penthouse este peisajul panoramic pe care îl oferă. Vizitatorii pot admira skyline-ul emblematic al New York-ului și faimoasele repere ale orașului, inclusiv clădirea Flatiron, care se află la câțiva pași. Lawrence Treglia, agentul de vânzări de la Sotheby’s, care se ocupă de vânzarea proprietății, a declarat pentru CNN: „Este ca și cum ai cumpăra o fărâmă din vechiul New York. Cupola este un simbol al orașului, fiind vizibilă în fiecare fotografie a clădirii Flatiron.”

Treglia a mai adăugat că acest penthouse este unic în categoria sa de preț, menționând că majoritatea penthouse-urilor din New York sunt situate în clădiri noi, iar acesta este un exemplu rar de locuință de lux într-o clădire cu o istorie de aproape 125 de ani.

Un loc cu o istorie remarcabilă

Clădirea, realizată în stil Beaux-Arts, a fost proiectată de arhitectul Robert Maynicke, o personalitate importantă în peisajul arhitectural al New York-ului la începutul secolului XX. Printre lucrările sale celebre se numără clădirea de la 41 Park Row, fost sediu al ziarului The New York Times, și 200 Fifth Avenue, care găzduiește acum branduri de prestigiu precum Tiffany & Co. și Eataly.

Penthouse-ul de 25 de milioane de dolari reprezintă o oportunitate rară de a deține o proprietate unică într-o clădire cu o istorie bogată și o arhitectură impresionantă.