Exercițiile pentru elevi, un test de răbdare pentru adulți

Problemele de matematică pe care copiii le primesc la școală pot părea simple, dar mulți adulți descoperă că nu sunt la fel de ușor de rezolvat pe cât credeau. Un test care a devenit viral a demonstrat acest lucru. Este vorba despre un exercițiu care aparent ar trebui să fie accesibil, dar care a încurcat majoritatea persoanelor care au încercat să-l rezolve.

Exercițiul care a pus pe gânduri mii de oameni

Testul în cauză constă într-o întrebare aparent banală: „Care este cea mai apropiată oră de miezul nopții?”. Cei care încearcă să răspundă au de ales între patru variante:

A. 11:55 am

B. 12:06 am

C. 11:50 am

D. 12:03 am

Deși mulți ar fi tentați să aleagă varianta A, considerând că 11:55 am este cea mai apropiată oră de miezul nopții, răspunsul corect este, de fapt, varianta D, adică 12:03 am. Motivul? În interpretarea corectă a exercițiului, timpul trebuie privit în sensul acelor de ceasornic, ceea ce înseamnă că 12:03 am este doar la trei minute distanță de miezul nopții. Această explicație a generat dezbateri, dar concluzia finală a fost că răspunsul corect este cel care privește timpul înainte, nu înapoi.

Ce indică nivelul IQ-ului tău

Acest tip de test este considerat un indicator pentru evaluarea rapidă a inteligenței. Deși nu e un test oficial de IQ, astfel de exerciții provoacă gândirea și pun în lumină capacitatea de a analiza corect o situație aparent simplă.

O persoană cu un IQ mai mare de 140 este considerată un adevărat lider și face parte dintr-o categorie extrem de selectă, reprezentând doar 0,2% din populația globală. Personalități celebre precum Bill Gates și Stephen Hawking se încadrează în această categorie.

De asemenea, 3% din populația lumii are un IQ între 131 și 140, fiind indivizi extrem de inteligenți, care ocupă adesea poziții de specialiști, cercetători sau manageri. Arnold Schwarzenegger și Nicole Kidman sunt exemple de persoane care aparțin acestui interval.

Un IQ între 121 și 130 este considerat mult peste medie și reprezintă aproximativ 6% din populație. Aceste persoane au capacitatea de a finaliza cu ușurință studii universitare și de a excela în funcții de conducere sau activități creative.