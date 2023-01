Fie ca vrei sa faci urmatorul pas in cariera sau sa oficializezi relatia de iubire, ar fi bine sa stii cand iti surad astrele. Verifica luna ta norocoasa in acest an!



Afland aceasta informatie, vei sti cel mai bine cand sa iei decizii importante sau sa pornesti spre noi inceputuri. Astrologia te ghideaza pentru a-ti indeplini rezolutiile si obiectivele in lunile favorabile!

Care va fi luna ta norocoasa in acest an



Iata care va fi cea mai favorabila perioada a ta, in functie de zodie. Citeste atat la semnul in care te-ai nascut, cat si la ascendent, pentru a primi dublu noroc!

Berbec: Aprilie

Anul acesta este despre revelatii si iubire de sine pentru tine. Ai dat mult din tine in ultima vreme si este timpul sa iti imbratisezi din nou propria ambitie. Gasirea echilibrului potrivit intre aspiratii si obligatii va fi o tema importanta pentru tine in 2023, mai ales cu Jupiter – planeta norocului si a expansiunii – petrecand prima jumatate a anului in semnul tau. Beneficiezi si de o eclipsa in semnul tau pe 20 aprilie!

Taur: Mai

Daca simti ca ultimii ani te-au incercat destul de mult, vei fi usurata sa afli ca 2023 va incepe in sfarsit sa arate bine. Eclipsele care ti-au activat semnul zodiacal in ultimele 18 luni se vor incheia anul acesta si iti vor oferi alinarea de care ai nevoie pentru a merge mai departe.

Stelele se arata stralucitoare pentru tine in luna mai, gratie ajutorului lui Jupiter, care ajunge in semnul tau pentru cateva luni. Asadar, daca esti gata, poti sa actionezi pentru un vis mare, o noua oportunitate sau un nou inceput.

Gemeni: Iunie

Esti pregatita pentru lumina reflectoarelor? Toti ochii vor fi atintiti asupra ta in acest an, chiar daca inceputul de 2023 va parea putin mai anevoios. Mergi tot inainte, pentru ca vei primi caldura lunii iunie. In vara te simti inspirata sa te afirmi si sa iti pui planurile in aplicare.

Este un moment excelent pentru a elibera bagajele emotionale si a pasi spre noi inceputuri!

Rac: August

Prima jumatate a anului 2023 va fi un moment excelent pentru a face unele schimbari strategice in rutina si obiceiurile tale zilnice, pentru a te alinia mai bine cu stilul tau de viata ideal. Asa te vei pregati pentru o vara de foc! Vei primi o multime de oportunitati uimitoare pentru succesul financiar in acest an, mai ales in luna august.

Foloseste-ti abilitatile de lider si arata lumii de ce esti capabila!

Leu: Septembrie

Dragostea, familia si relatiile sunt punctele de interes pentru tine in acest an. Exista posibilitatea sa te fi inchis fata de cei apropiati pentru a proteja aceste sentimente noi si vulnerabile. In timp ce lunile de vara s-ar putea sa indeparteze anumiti oameni din jurul tau, din cauza lui Venus retrograd in semnul tau, lucrurile vor lua o intorsatura buna odata cu luna septembrie.

Aceasta va fi o perioada cu adevarat iluminatoare pentru viata ta amoroasa si iti va oferi ocazia de a-ti vedea adevarata valoare.

Fecioara: Februarie

Anul acesta va fi relativ linistit pentru tine! Exista totusi o sansa de dezvoltare personala. In 2023, vei avea un accent major pe rezolvarea lucrurilor care au ramas in aer. Un Mercur retrograd in semnul tau in mijlocul verii te va face sa iti regandesti relatiile romantice si limitele, ceea ce va duce la conexiuni mai satisfacatoare.

Vei dezvolta o mai buna intelegere a nevoilor tale si vei invata cum sa decizi cine si ce merita energia si atentia ta.

Balanta: Iulie

Anul acesta este despre gasirea echilibrului. Va fi multa actiune in viata ta sociala, in cariera si in relatiile personale. Desi pare sa fie un inceput relativ lent, lucrurile se vor accelera in vara, mai ales in jurul banilor si perspectivelor tale de cariera.

In cursul lunii iulie, planeta care te guverneaza, Venus, va retrograda in Leu, in a unsprezecea ta casa a comunitatii si a sprijinului. Vei simti foarte multa sustinere din partea celor din jur si le vei oferi in schimb afectiunea ta.

Scorpion: Octombrie

Anul acesta va avea suisuri si coborasuri majore pentru tine. Eclipsele care au facut ravagii asupra semnului tau zodiacal in ultimele 18 luni vor avea ultimul spectacol in acest an, inainte de a lua in sfarsit presiunea de pe tine.

Din fericire, aceste revelatii emotionale sunt exact ceea ce ai nevoie pentru a merge mai departe pe o noua cale spre implinirea de sine si bucurie. In toamna lui 2023, in special in octombrie, te asteapta lucruri minunate.

Sagetator: Decembrie

Cresterea, explorarea si noile posibilitati sunt tema ta pentru 2023. Inceputul acestui an va fi grozav pentru a face ordine in dezordine si pentru a curata haosul din viata ta. Exista o sansa ca relatiile toxice sa se finalizeze, iar toate usile care se inchid duc la deschiderea altora noi.

Acest an este ca o ardere lenta, asa ca ar fi intelept sa iti conservi energia in primele luni si sa astepti oportunitatea sa iti bata la usa, in decembrie.

Capricorn: Noiembrie

Dubla retrogradare a lui Mercur in semnul tau, la inceput de an, va provoca o perioada de reflectie si de pauza. Este posibil sa existe cateva conflicte si lupte de putere romantice in prima jumatate a anului, dar aceste conversatii vor duce la conexiuni mai profunde si la compromisuri mai echitabile pentru toti cei implicati, culminand cu o luna noiembrie pozitiva.

Familia si finantele sunt in atentia ta in acest an, iar toata munca si sacrificiul tau vor da roade in penultima luna a lui 2023.

Varsator: Ianuarie

Anul acesta incepe in forta pentru tine! Luna ianuarie va aduce abundenta, ca urmare a muncii tale grele depuse anul trecut. Ai reflectat mult si ai facut o multime de strategii in 2022, iar acum vei vedea, in sfarsit, rezultatele!

Eforturile din trecut vor da roade pentru tine in acest an, dar mai ales in ultimele saptamani din ianuarie, cand stelele se aliniaza in favoarea ta.

Pesti: Martie

Pentru inceput, cea mai buna si cea mai rea luna a ta vor fi una si aceeasi (martie 2023), datorita unei schimbari cosmice foarte asteptate care te va impinge sa fii cea mai buna versiune a ta.

Luna martie va da startul unui an de transformare. Asteapta-te sa simti o energie speciala in relatiile tale si mai multa incredere in exprimarea punctului tau de vedere in aceasta perioada. Tu esti intr-un an cosmic de transformare, asa ca trebuie sa treci prin foc pentru a renaste ca un Phoenix puternic!

Sursa: andreearaicu.ro