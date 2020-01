Care este diferența dintre cafea și cafea espresso (P)

Prepararea cafelei a devenit o arta in toata regula. Cei mai talentati baristas vin mereu cu idei inovatoare in acest domeniu atat de complex, incat atunci cand ai de ales intre diferite sortimente de bauturi pe baza de cofeina este tot mai greu sa te decizi.

Alegerea cafelei perfecte pe care doresti sa o savurezi, in functie de gusturile tale sau de momentul zilei in care vrei sa o bei, poate fi uneori o provocare. Cafeaua este un univers complex. Poate cele mai mari confuzii s-au facut de-a lungul timpului intre cafea si espresso. Multi le definesc drept “cafea” pe ambele, dar in realitate exista multe diferente intre cele doua tipuri de cafea. Practic, singur asemanare dintre cafea si espresso este aceea ca ambele se prepara din boabe de cafea rasnite.

Afla care este diferenta dintre o cafea si un espresso astfel incat la urmatoarea vizita intr-o cafenea sa stii exact ce iti doresti sa bei si la ce sa te astepti atunci cand ai in fata ceasca cu bautura aromata!

Diferenta principala intre cafea si espresso are legatura cu metoda de preparare, incepand chiar cu modul in care sunt prajite boabele de cafea. Boabele de cafea pentru espresso sunt in general prajite mai mult fata de cele folosite pentru preparare cafelei. De asemenea, boabele de cafea pentru espresso sunt rasnite mai fin, avand o textura asemanatoare nisipului spre deosebire de boabele pentru cafea care prin rasnire au textura asemanatoare pietrisului.

In timp ce tipul de boabe de cafea este important pentru a da aroma bauturii, principala diferenta intre espresso si cafea are legatura cu modul in care acestea sunt preparate. In principiu, se pot folosi boabele prajite pentru espresso si pentru a face o cafea normala si boabe de cafea bine prajite pentru a face espresso, daca boabele sunt rasnite corect si se folosesc apoi ustensilele potrivite.

Modul de preparare: espresso vs. cafea

Pentru a prepara un espresso vei avea nevoie de un espressor. Fara un astfel de aparat nu vei putea obtine un espresso. De fapt, espressorul este si cel de la care provine numele bauturii. Dupa ce boabele de cafea au fost macinate fin vor fi supuse unei presiuni de 9 bari peste care se adauga si apa fierbinte. Rezultatul va fi o cantitate mica de cafea espresso, foarte concentrata si plina de aroma. Espresso este intotdeauna servit in cesti mici, cantitatea din aceasta bautura fiind putina. Orice alta reinterpretare a unui espresso nu are legatura cu bautura originala.

Ca sa faci o cafea clasica ai la dispozitie mai multe metode de preparare. Aceasta bautura se poate prepara la filtru, prin turnarea apei fierbinti peste cafea sau cu ajutorul celebrei prese franceze. Orice metoda de preparare vei alege, cafeaua care rezulta va avea o aroma mai usoara decat cea puternica pe care o imprastie un shot de espresso. Aceasta cafea nu se bea de regula cu frisca.

Cum se servesc cele doua bauturi

Si in modul in care cele doua bauturi sunt servite existe o diferenta mare. Cafeaua clasica se serveste in cesti de 240 de ml. Un espresso va fi intotdeauna servit in cesti mici in care se toarna 30 de ml de cafea aromata, tare si cu textura cremoasa. In timp ce peste un espresso se poate adauga si crema de lapte, peste cafeaua obisnuita nu se mai pune nimic.

Cantitatea de cofeina diferita

O cafea obisnuita sau un espresso, care este mai tare? Tentatia ar fi sa spui ca espresso este mai tare decat cafeaua simpla, in realitate lucrurile arata altfel.

In functie de tipul de boabe de cafea folosit si modul de preparare, o cafea clasica poate ajunge si la 185 de miligrame de cofeina. Suficient de mult, pentru a fi o bautura tare, energizanta de preferat sa o consumi dimineata sau in prima parte a zilei.

Pe de alta parte, un espresso de 30 de ml poate contine cel mult 75 de grame de cofeina. Asadar, nu este mai tare decat cafeaua clasica. De aceea, espresso devine bautura pe baza de cofeina care poate fi savurata in pauza de pranz sau ca un rasfat aparte alaturi de un desert, spre seara. In cazul in care preferi espresso in locul cafelei clasice, poti bea atunci un espresso dublu.

In concluzie, diferenta intre espresso si cafea consta in modul in care cele doua bauturi sunt preparate. De aceste metode de preparare depinde aroma bauturii, in final, mult mai mult decat de boabele din care sunt facute. Desigur, si calitatea boabelor este foarte importanta pentru ca pot face diferenta intre o bautura mediocra si una cu adevarat senzationala.

Nu exista o metoda de preparare una mai buna decat cealalta. Atunci cand folosesti boabe de cafea de calitate, prepari corect bautura pe care doresti sa o obtii, atunci oricare dintre cele doua metode de preparare iti vor oferi cafeaua senzationala pe care doresti sa o bei. Fiecare metoda insa scoate in evidenta alte calitati ale cafelei, asadar, depinde de ceea ce iti place mai mult.