Numerologia este practica prin care atribui semnificații unor numere și modele numerice specifice. Dacă citești horoscopul în mod regulat sau ești atrasă de astrologie, numerologia este un alt instrument pe care îl poți adăuga practicii tale pentru a afla mai multe despre viața ta.

La fel ca în astrologie, ziua ta de naștere joacă un rol cheie în găsirea energiei unice a numerologiei tale. De asemenea, poți folosi literele din numele tău pentru a-ți găsi Numărul Destinului. Folosind Numărul tău Destin, poți prezice care ani, luni și zile din viitorul tău sunt momentul perfect pentru a face mișcări și a-ți manifesta visele.

Numărul destinului se calculează, iar mai jos ai toate informațiile. Fiecare cifră are anumite litere atribuite.

1 = A, J, S

2 = B, K, T

3 = C, L, U

4 = D, M, V

5 = E, N, V

6 = F, O, X

7 = G, P, Y

8 = H, Q, Z

9 = I, R

Pentru a găsi numărul destinului, începe prin a scrie numele complet pe o foaie de hârtie. Apoi, consultă valorile numerice asociate fiecărei litere din ghidul de mai sus. Schimbă literele din numele tău cu numerele corespunzătoare. După ce ai făcut asta, adaugă toate numerele și redu suma la o singură cifră.

Cum să-ți găsești anii norocoși folosind numerologia

Când determini dacă un anumit an îți va aduce noroc, vezi dacă suma acelui an este compatibilă cu numărul tău de destin. De exemplu, dacă vrei să faci schimbări mari în 2025, adaugă cifrele 2 + 0 + 2 + 5 = 9 și vezi dacă numărul rezultat se armonizează cu numărul tău destin. Pentru ca acesta să fie un an norocos, anul trebuie să aibă aceeași cifră sau să fie compatibil (par/impar) cu Numărul tău Destin.

Cum să-ți găsești lunile norocoase folosind numerologia

Fiecare lună corespunde unui anumit număr. De exemplu, ianuarie este prima lună simbolizată de numărul 1, februarie este a doua lună guvernată de numărul 2 și așa mai departe. În cazul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie, redu acele numere la o singură cifră între 1 și 9. Octombrie este 1, noiembrie este 2 și decembrie este 3.

Cum să-ți găsești cele mai norocoase zile folosind numerologia

Găsirea zilelor norocoase din an este la fel de ușor ca și notarea oricărei zile care se adună la Numărul tău destin sau este un multiplu al acelui număr. De exemplu, dacă numărul tău de destin este 9, a 9-a zi a oricărei luni ar trebui să aibă un plus de noroc pentru tine, precum și a 18-a și a 27-a zile ale lunii.

Dacă te-ai născut într-o zi cu număr par, ar trebui să te distrezi destul de bine în zilele care se adună la alte numere pare. Pe de altă parte, zilele care se adună la alte numere impare ar putea reprezenta o provocare pentru tine.

