Notino aduce o experiență de shopping digital deosebită, cu funcții interactive ce fac alegerea produselor mai simplă și intuitivă.

Oglinda Virtuală permite testarea nuanțelor de machiaj online, iar Fragrance Finder ajută la selecția parfumurilor în funcție de personalitate și preferințe olfactive. Pentru cei ce vor să testeze produsele înainte de deschidere, funcția Try it First oferă mostre gratuite pentru a asigura satisfacția clienților. Notino propune și Diagnosticarea tenului online, care recomandă produse personalizate pentru tipul de ten și nevoile specifice.

Explorează promoții Black Friday la parfumuri de damă și bărbătești și descoperă noi arome la prețuri speciale!

Notino, o destinație de încredere pentru produsele de frumusețe

Cu o experiență de peste 20 de ani pe piața europeană și prezență în 28 de țări, Notino este apreciat de milioane de clienți.

Gama de produse cuprinde peste 82.000 de articole de la branduri internaționale, acoperind toate nevoile și preferințele în materie de frumusețe.

Anul trecut, Notino a livrat peste 12 milioane de comenzi, reușind să expedieze până la 140.000 de colete zilnic datorită sistemului logistic performant și eficienței echipei de suport formată din peste 1.300 de angajați.

Pentru clienții fideli, sunt oferite frecvent reduceri suplimentare și posibilitatea de a utiliza cupon reducere Notino pentru achiziții și mai avantajoase.

Black Friday 2024: Reduceri și promoții pe tot parcursul lunii noiembrie

Perioada Black Friday pe Notino se extinde pe întreaga lună noiembrie, oferind promoții continue pentru a le permite clienților să exploreze ofertele speciale în fiecare zi.

Campania atinge apogeul pe 29 noiembrie, însă reducerile sunt disponibile zilnic începând cu 11 noiembrie.

Așadar, fie că îți dorești un parfum nou, produse pentru îngrijirea părului sau cosmetice profesionale, Notino îți oferă selecții excelente de produse cosmetice și parfumuri de lux, la prețuri reduse.

Pregătește-te pentru o experiență de shopping de neuitat la 2024 Black Friday cu Notino și profită de reducerile lunii pentru o sesiune de cumpărături inspirată și accesibilă!