Scopul introducerii acestui instrument a fost acela de a permite medicilor de familie să răspundă recomandărilor serviciilor naționale de sănătate care statuează obligativitatea “ echipelor din medicina primara de a evalua și înregistra factorii de risc modificabili inclusiv activitatea fizica”.

1. Menționează tipul și cantitatea de activitate fizică pe care o implică activitatea ta profesională.

Alege o singură variantă:

1. a) Nu lucrez (de exemplu, pensionari, pensionari din motive de sănătate, șomaj, îngrijitor full-time, etc.)

2. b) Majoritatea timpului am activitate la birou, pe scaun

3. c) Îmi petrec cea mai mare parte a timpului în picioare sau mergând pe jos. Cu toate acestea, munca mea nu are nevoie de mult efort fizic intens (de exemplu, asistent magazin, coafor, agent de pază etc)

4. d) Munca mea implică efort fizic, inclusiv manipularea unor obiecte grele și utilizarea de instrumente (de ex. instalator, electrician, tâmplar, curățenie, asistentă spital, grădinar, lucrători poștali etc.)

5. e) Munca mea implică activitate fizică intensă, inclusiv manipularea unor obiecte foarte grele (de ex. schele, muncitor în construcții, vidanjor, etc.)



În ultima săptămână, câte ore ați efectuat fiecare dintre următoarele activități?

a) Exerciții fizice, cum ar fi înot, jogging, aerobic, fotbal, tenis, antrenament la sală, gimnastică etc.

Deloc Ceva mai puțin de 1 ora Între 1 și 3 ore Peste 3 ore

b) Ciclism, inclusiv mers cu bicicleta la serviciu sau în timpul liber

Deloc Ceva mai puțin de 1 ora Între 1 și 3 ore Peste 3 ore

c) Mers pe jos, inclusiv către locul de muncă, la cumpărături, plimbări etc.

Deloc Ceva mai puțin de 1 ora Între 1 și 3 ore Peste 3 ore

d) Gospodărie / îngrijirea copiilor e Grădinărit / bricolaj

Deloc Ceva mai puțin de 1 ora Între 1 și 3 ore Peste 3 ore

3. Cum ați descrie ritmul dvs de mers pe jos, de obicei? Vă rugăm să marcați un singur răspuns

Ritm lent (sub 4 km/h)

Ritm mediu constant

Ritm alert

Ritm rapid (peste 6 Km)

Chestionarul se aplică persoanelor cuprinse între 17-74 ani.

