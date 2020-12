A moştenit o casă plină ochi de vechituri. Ce a găsit în casă e UIMITOR: "Erau peste tot" - e bogat!

Casa, plină până la refuz cu mobilă şi vechituri, a fost moştenită de ruda bătrânilor şi, pentru siguranţa sa, numele său nu a fost făcut public. Bărbatul a avut surpriza uriaşă de a descoperi aur ascuns prin toată casa, valoarea fiind estimată la 3,7 milioane de dolari.

"Era sub mobilă, sub teancurile de rufe, în baie...peste tot", dezvăluie unul dintre cei care au scos la vânzare aurul în numele proprietarului, scrie The Guardian.

Totul a început când norocosul a început să mute mobila şi a găsit o cutie cu monede de aur, lipite de un obiect de mobilier. După ce a căutat toată casa, moştenitorul a găsit 5000 de monede de aur, două lingouri de dimensiuni mari şi 37 de lingouri de dimensiuni mai mici. În total, comoara se ridică la peste 90 de kg de aur.

Moştenitorul a vândut tot aurul, dar datorează o taxă de 45% din întreaga sumă şi trei ani de taxe plătite retroactiv dacă rudele sale nu îl declaraseră.