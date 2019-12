A ajuns la spital, după ce a vrut să reproducă o scenă sado-maso din "50 Shades of Grey"

Femeia, al cărei nume nu a fost dat publicității, a fost găsită în parcarea unei plaje pentru nudiști din Tenerife, Spania. Avea o mână legată cu un cablu, iar peste gură era lipită o bandă groasă. Abia mai putea respira... Când au găsit-o, femeia le-a spus polițiștilor că nu avea un partener și că încercase să reproducă o scenă sado-maso din filmul "50 Shades of Grey".

Când au eliberat-o, au aflat că femeia se legase singură. Nu era victima nimănui. Poate doar a imaginației sale...

"Am vrut să reproduc o scenă din \"50 Shades of Grey\", dar se pare că situația a scăpat de sub control. Nu am un partener, sunt singură", le-a spus femeia polițiștilor.

După ce s-a liniștit, a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale. Încheieturile mâinilor erau sfâșiate din cauza strânsorilor.

Până în acest moment nu se știe dacă femeia și-a găsit un partener cu care să-și împartă fanteziile. Cel mai probabil va urma...