8 ustensile esențiale pentru o manichiură superbă

Unghiera

O unghiera este instrumentul de baza de care ai nevoie pentru o manichiura sau o pedichiura perfecta. Unghiile tale sunt un teren de reproducere pentru bacterii si sunt una dintre cele mai murdare parti ale corpului tau. Taierea lor din cand in cand este importanta daca vrei sa iti mentii starea generala de sanatate.

Poti folosi o unghiera sau o forfecuta de unghii pentru a taia unghiile. Asigura-te ca instrumentul este curat inainte de a incepe. Plaseaza unghia intre lamele unghierei, asigurandu-te ca nu atingi pielea. Nu taia prea mult, deoarece acest lucru poate expune partea sensibila a patului unghial si poate duce la infectii.

Instrument pentru cuticule

Cuticulele necesita ingrijire speciala, astfel incat sa nu devina uscate sau acoperite de cuticule. Un instrument de cuticule este folosit pentru a impinge pielea de pe unghii. Daca ai o piele dura, tare, atunci cel mai bine este sa folosesti un instrument de cuticule de otel. Daca ai cuticule moi, foloseste unul din lemn.

Nu trebuie niciodata sa iti tai cuticulele, ci sa le impingi inapoi si sa fii blanda cand faci asta! Daca se intampla sa atingi in procesul de curatare captuseala subtire de pe fundul patului unghiilor, aceasta va duce la infectie. Foloseste capatul mai ascutit pentru a impinge cuticulele la colturi.

Cutit de cuticule

Un cutit pentru cuticule este un instrument care este folosit pentru taia cuticulele dure. Ofera o precizie deosebita pentru a ajunge la acele spatii stranse si pentru a taia pielea foarte tare. De asemenea, permite eliminarea delicata a tesuturilor moi nedorite din jurul unghiilor.

Buffer

Te-ai intrebat vreodata cum sa obtii unghiile lucioase natural? Daca vrei sa elimini partile abrazive foloseste un buffer special pentru a le oferi stralucire. De asemenea, te ajuta sa indepartezi orice element nedorit de pe suprafata acestora, netezindu-le. Scopul principal al instrumentului este sa ofere un aspect uniform unghiei.

In momentul in care folosesti bufferul este indicat ca unghiile sa fi fost inmuiate inainte. De asemenea, recomandarea specialistilor este ca unghiile sa fie buff-uite cu blandete pentru a nu deteriora inutil patul unghiat. Bufferul arata exact ca un burete si multe persoane nu il folosesc pentru ca nu stiu cum. Pe fiecare fata a sa este trecut un numar. Acest numar reprezinta nivelul de abrazivitate de pe respectiva parte. Incepi cu cea mai abraziva parte si treci treptat la urmatoarele. Cele mai multe buffere au forma de paralelipiped dreptunghic.

Pila de unghii

Acest instrument este utilizat pentru a da forma unghiilor si pentru a netezi varfurile. Exista diferite tipuri de pile de unghii pe piata – cele metalice si cele din carton sunt cele mai folosite. Este recomandabil sa folosesti pile din smarald pentru ca sunt mai usor de utilizat si mai blande. Pilele metalice tind sa fie foarte dure pe unghii.

Inainte de a incepe, asigura-te ca unghiile sunt uscate, deoarece unghiile umede se rup mai usor. Tine pila intr-un unghi de 45 de grade, paralel cu partile laterale ale unghiilor. Incepe dintr-un colt si treci spre centrul unghiei. Aplica mai putina presiune si pileste unghiile intr-o singura directie pentru o finisare precisa si fina.

Piatra ponce

O piatra ponce este folosita pentru a indeparta stratul cel mai exterior de celule moarte ale pielii si calusurile care se gasesc de obicei pe talpa sau calcaie. Acest lucru ajuta, de asemenea, la a scapa de pielea crapata pe picioare.

Inainte de a incepe sa exfoliezi pielea cu o piatra ponce, trebuie sa iti inmoi mainile sau picioarele in apa calda si sapun pentru cel putin zece minute. Dupa ce pielea uscata se inmoaie, uda piatra si freaca usor zona in care vrei sa actionezi. Acest instrument multifunctional poate fi folosit si pe genunchi si coate pentru a ajuta la exfoliere. Foloseste zilnic piatra pentru picioare, mai ales daca incaltamintea implica sandale sau orice iti expune picioarele. De asemenea, fii foarte atenta si nu pune prea multa presiune in timp ce exfoliezi.

Perie de unghii

Periile de unghii sunt utilizate pentru curatarea minutioasa a acestor suprafete. De asemenea, pot fi folosite pentru a indeparta petele incapatanate sau murdaria persistenta. Daca vrei pur si simplu unghiile tale sa para cat mai ingrijite, poti folosi acesta ustensila zilnic.

Tine pentru inceput unghiile 10 minute sub apa si aplica sapun antibacterian pe ele. Misca peria dintr-o parte in alta peste unghii, in miscari cat mai drepte. Dupa ce termini, spala-te pe maini si aplica crema hidratanta sau ulei. Foloseste apa calda pentru acest pas, deoarece ajuta la inmuierea unghiilor in timp ce ofera o curatare mai minutioasa.

Separator de degete

Acest instrument este folosit pentru a fi plasat intre degetele de la picioare inainte de a da cu oja, astfel incat sa nu se intinda de la un deget la altul. In plus, acest instrument minunat ajuta la alinierea articulatiilor, la imbunatatirea circulatiei si la eliminarea monturilor.

Pur si simplu pune acest obiect intre degetele de la picioare si treci la etapa la care vrei sa lucrezi. Separatoarele sunt extrem de utile in special la aplicarea ojei.