Cele trei zodii care vor cunoaște din nou adevărata fericire începând de VINERI. Rănile încep să se închidă

Sursă: Realitatea.Net

Vești bune pentru trei zodii din horoscop. Pe 12 iunie 2026, energia astrală aduce o schimbare profundă și neașteptat de vindecătoare, marcând un moment în care speranța și liniștea interioară revin treptat în viețile celor care au trecut prin perioade dificile. Sub influența lui Chiron, „marele vindecător”, rănile emoționale încep să se închidă, iar trecutul nu mai are aceeași putere asupra prezentului. Este o zi în care universul pare să ofere o a doua șansă la fericire, redescoperind bucuria și echilibrul după o lungă perioadă de încercări.

Rac

Tristețea cu care a trebuit să te confrunți poate fi legată de familie, Rac. Este un lucru foarte comun și deosebit de dureros. Are capacitatea de a provoca multă suferință dacă nu este tratată.

Vineri vei vedea cum funcționează energia vindecătoare a lui Chiron în viața ta. Tu și un membru al familiei veți rezolva ceva ce trebuia rezolvat de mult timp. Fie că a fost vorba de o ranchiună pe care o purtai în suflet sau de o ceartă de lungă durată, este timpul să vă împăcați și să treceți peste asta.Acum ești gata să reconstruiești încrederea și să mergi mai departe.

Simți ușurare, la fel și ei. Înainte să-ți dai seama, zâmbetele și îmbrățișările te înconjoară. Simți o fericire imensă, la fel și oamenii la care ții.

Balanță

Chiron este cel mai vindecător dintre toate corpurile cerești, iar vineri este aici pentru a pătrunde în lumea ta și a-ți oferi încheierea de care aveai nevoie.

Există cineva în viața ta cu care trebuia să vorbești, Balanță. În această zi, acea conversație are loc în sfârșit.

Poate că ai evitat această discuție, dar nu este deloc nevoie să te temi de rezultat. Ceea ce se întâmplă în timpul acestui tranzit pozitiv nu poate aduce decât vești bune. Reuniunea este rezultatul, iar fericirea este pretutindeni.

Ești complet pregătit să scapi de ultima fărâmă de tristețe, deoarece vezi acum că totul este bine și va rămâne așa pentru mult timp de acum înainte. Nu mai ești blocat în suferință. Libertatea și bucuria sunt aici pentru tine acum.

Scorpion

În timpul acestui tranzit al lui Chiron, ești dispus să faci munca emoțională necesară pentru a scăpa de ceea ce te doare. Știi că nu este ușor, dar știi și că ești puternic. Te descurci, Scorpionule.

Vineri, îți vezi viața așa cum este ea cu adevărat. Acest lucru te face să recunoști că nu vrei sub nicio formă să mai petreci încă o secundă plângându-ți soarta.

Poți fie să te concentrezi pe aspectele pozitive, fie să te plângi de cele negative. Alegi prima variantă, deoarece înțelegi acum că a te concentra pe aspectele negative nu te ajută cu nimic.

Puterea vindecătoare a lui Chiron îți este favorabilă joi. Înțelegi că viața este prețioasă și merită trăită în pace. Vezi tristețea și o numești așa cum este: temporară. La revedere, tristețe. Mi-a făcut plăcere să te cunosc, potrivit sursei.