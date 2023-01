Greselile surprinzatoare care iti aduc surplus de calorii:

1. Nu bei multa apa pe timpul zilei

Uiti de apa, iar acesta este unul dintre cele mai importante lucruri atunci cand vrei sa slabesti. Pe langa faptul ca hidrateaza organismul, numeroase studii au aratat ca persoanele care sunt atente si consuma multa apa reusesc sa slabeasca mai usor.

Mai mult, atunci cand bei un pahar cu apa inainte de masa, iti va fi mult mai usor sa ai grija la portiile de mancare pe care le consumi.

Fii atenta la cantitatea de apa pe care o consumi zilnic! Apa rece accelereaza metabolismul si te ajuta sa stai departe de sucurile acidulate, care baloneaza si contin mult zahar.

2. Consideri ca o plimbare e suficienta

Fie ca iti plimbi cainele sau faci cu regularitate plimbari de 15 minute in parc, trebuie sa stii ca acest lucru nu este suficient ca sa te ajute sa slabesti. Nu vei constata peste noapte ca au disparut kilogramele daca nu incluzi in programul tau un antrenament intens de 30 de minute. Caloriile si grasimile se ard cu adevarat la alergat, cycling, hiking si antrenamente cu greutati.

3. Te bazezi doar pe antrenamentele cardio

Daca alergi o vesnicie pe banda fara sa te asiguri ca incluzi si un antrenament cu greutati in programul tau, rezultatele pe care le doresti nu vor aparea si vei constata ca eforturile tale sunt in zadar. Antrenorii celebri sustin ca antrenamentele cu greutati ajuta la formarea masei musculare si acceleaza metabolismul, astfel incat sa arzi mai eficient grasimile. Aceste antrenamente sunt atat de bune pentru slabit, incat arderea caloriilor continua chiar si dupa ce ai plecat de la sala.

4. Ai exclus o grupa alimentara

Acest lucru nu te va ajuta sa slabesti, deoarece vei constata ca apar carente nutritionale si o pofta exagerata de zahar si alte alimente nesanatoase. In loc sa elimini total carbohidratii din alimentatia ta, de ce sa nu te concentrezi pe cei care sunt cu adevarat buni si sa-i incluzi in meniul tau? Cerealele integrale, fructele si legumele in cantitati normale nu iti saboteaza dieta. De asemenea, daca iti plac pastele, alege-le pe cele integrale si consuma-le in portii mici cu legume si carne, fara sa adaugi o cantitate mare de lactate.

5. Mananci in fata frigiderului

Stai in picioare si mananci in fata frigiderului, zicandu-ti ca doar ciugulesti rapid ceva? Este una dintre acele greseli cu care iti sabotezi singura dieta! Esti tentata sa mananci mai mult, deorece te-ai setat doar sa gusti cate ceva, astfel ca amesteci mai multe alimente si nu ai un control al portiei consumate.

Sursa: andreearaicu.ro