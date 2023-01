Dar cercetatorii la Universitatea Harvard au realizat un top ce include patru diete, in functie de cat sunt de eficiente in prevenirea riscului de deces prematur.



In ciuda conceptiei generale, o dieta echilibrata este mai buna pentru longevitate decat dietele care exclud complet produsele de origine animala.



Studii precedente au descoperit ca o dieta exclusiv pe baza de plante prezinta unele riscuri pentru sanatate, precum caderea parului sau riscul de a suferi un accident vascular.



Toate cele patru diete studiate pun accent pe un consum mai mare de cereale integrale, fructe, legume, nuci si leguminoase.



