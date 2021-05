Polițiști din cadrul Secției 2 de Poliție Craiova au observat un autoturism care se deplasa sinuos motiv pentru care polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, folosindu-se semnalele acustice și luminoase.

"Ulterior, pe aceeași stradă conducătorul autoturismului în cauza a oprit autoturismul și a încercat să pătrundă în curtea unui imobil. Polițiștii au reușit prinderea conducătorului auto, care în momentul incatusarii ar fi lovit cu capul în zona fetei unul din polițiști. Cel în cauza a fiind condus la sediul secției pentru audieri", a transmis IPJ Dolj.



Sursă citată menționează că polițiștii l-au identificat pe șoferul respectiv, fiind vorba de un bărbat de 31 de ani din Craiova. El a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat o alcoolemie de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.



În cauza polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influență băuturilor alcoolice. Totodată, a fost înștiințat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj.



Sindicatul Europol a informat că în momentul în care polițiștii au încercat să-l imobilezeze pe bărbatul respectiv cunoscuții acestuia au încercat să creeze o busculadă pentru a-l scapă.



"Veți auzi pe fundal comentariile oamenilor, care mai de care, și tentativele acestora de a-l elibera pe bărbat. Unul dintre ei chiar strigă nervos, în timp ce trăgea de polițiști, că el vrea să între în curte și nu poate de mașînă poliției. Este dovadă vie a degradării societății în care trăim și a unor comunități unde legea este pentru fraieri iar când un membru de-al lor este în pericol, sunt dispuși să recurgă la violente pentru a-l scapă", a transmis Europol.



Sursă citată menționează că polițiștii au fost înconjurați de zeci de persoane.



"Intervenția promptă a celorlalte echipaje a făcut că în acest moment să nu vorbim despre o tragedie, dar cu toate acestea unul dintre polițiști a fost lovit cu capul în față de către agresor suferind o fractură de piramidă nazală pentru care s-au stabilit preliminar 16 zile de îngrijiri medicale, atestate de certificatul medico-legal", a menționat Sindicatul Europol.



Sindicatul a mai transmis că agresorul nu a fost reținut de către procuror.



"După reținerea autorului și conducerea la sediul poliției pentru întocmirea actelor premergătoare de conducere a unui autovehicul sub influență băuturilor alcoolice și ultraj, << surpriză >> a venit din partea procurorului, care a refuzat să îl rețină pronunțându-se cu replică bine cunoscută: << Agresorul nu prezintă pericol social >> . Iar în antiteză, va reamintim că un bărbat din Sighetul Marmației a fost arestat 30 de zile pentru că a trimis un fax în care aducea injurii și amenințări unui judecător", a menționat Sindicatul Europol.