Mihail Udroiu are 23 de ani vechime în magistratură, plus doi ani de formare la INM. După ce a debutat ca judecător stagiar la Babadag, a fost procuror la mai multe parchete din București, iar ulterior judecător la Tribunalul București, Tribunalul Bihor și Curtea de Apel Oradea.

Din 2023 este judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție și a fost inclusiv consilierul Alinei Bica, în perioada în care aceasta conducea DIICOT

Udroiu este onferențiar universitar la Universitatea din Oradea, precum și autor a numeroase lucrări de