Cum s-a desfășurat furtul

Conform anchetatorilor, indivizii au pătruns în locuință sub pretextul fals al unei lucrări și au sustras bani în mai multe valute, echivalentul a peste 30.000 de euro. Ulterior, aceștia au părăsit orașul cu sprijinul unui complice.

Sesizarea a fost făcută la 18 august, iar polițiștii Biroului de Investigații Criminale Târgu Mureș au deschis o anchetă pentru identificarea autorilor. Investigațiile i-au condus către trei bărbați din comuna Bonțida, județul Cluj, cu vârste de 26, 54 și 56 de ani.

Descinderi și bani ascunși sub pământ

Marți, oamenii legii au efectuat percheziții la locuințele acestora. În urma controalelor, au fost ridicate probe și sume de bani în valoare de peste 112.000 de lei, dintre care o parte erau ascunse în pungi de plastic, îngropate sub podelele caselor.

„Au fost descoperite mai multe mijloace de probă, precum și bani ascunși în pământ, în locațiile percheziționate”, au transmis reprezentanții IPJ Mureș.

Cei trei bărbați au fost duși la sediul Poliției pentru audieri și au fost reținuți pentru 24 de ore. Miercuri, 27 august, urmează să fie prezentați magistraților cu propuneri legale.