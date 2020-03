Tăriceanu, audiat la Parchetul General într-un dosar în care este suspect de abuz în serviciu

Dosarul vizează perioada în care a fost președinte al Senatului, iar anchetatorii îl cercetează pentru că nu a pus capăt mandatului unui senator, aflat în incompatibilitate.

Tăriceanu a declarat că e nevinovat întrucât legea nu îi permitea să acționeze în vreun fel.

”I-am ridicat doamnei procuror o problemă care este de ordin constituțional, parchetul își permite să ancheteze procedurile parlamentare care se circumscriu votului parlamentarilor, mandatul este nul. I-am explicat ca am respectat toate prevederile, precum si regulamentul senatului. Acuzația de abuz in serviciu este o inventie, noi nu avem atributii de serviciu, cu totul si cu totul alte opbligatii, extinderea ancheteri. Este o dovada ca doamna procuror nu este dispusa sa inteleaga, are o idee preconceputa si de aceea acuzatiile sunt neclare”, a spus liderul ALDE la ieșirea de la audieri.

Cum a explicat Tăriceanu implicarea sa în acest dosar

"Dosarul este legat de situaţia de incompatibilitate a unui membru al Senatului şi, sigur, procurorii cred că fac o confuzie. Ei consideră că preşedintele Senatului este şeful Senatului. Preşedintele Senatului nu are decât un singur vot şi trebuie să respecte anumite etape procedurale care presupun, în mod obligatoriu, desemnarea de către Biroul permanent a Comisiei juridice pentru analiza dosarului, Comisia juridică trebuie să facă un raport, pe care ulterior trebuie să-l supună votului plenului Senatului", spunea Călin Popescu Tăriceanu după ce s-a aflat de acest dosar.