Cezar Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul Dac”, rămâne în arest preventiv, după ce Tribunalul București a respins cererea sa de eliberare sau de înlocuire a detenției cu arest la domiciliu. Decizia instanței a fost publicată în lipsă, iar la precedenta ședință, avocații lui Avrămuță au pledat pentru o măsură mai blândă, invocând motive umanitare.

Apărătorii săi au argumentat că mama acestuia a suferit un accident vascular cerebral și are nevoie de îngrijiri medicale, motiv pentru care Avrămuță a solicitat să fie plasat în arest la domiciliu. Cu toate acestea, instanța a respins ambele variante, menținând măsura arestului preventiv.

Avrămuță se află în detenție de aproape trei luni, după ce a încălcat condițiile controlului judiciar impus anterior: și-a tăiat brățara electronică montată de polițiști și s-a urcat pe o schelă amplasată pe clădirea Universității din centrul Capitalei, într-un gest de protest.