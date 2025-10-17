Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, dosarul a fost instrumentat cu sprijinul Serviciului Județean Anticorupție Brașov. În total, 13 persoane au fost trimise în judecată, fiind acuzate, în funcție de rolul fiecăreia, de luare sau dare de mită, respectiv trafic sau cumpărare de influență.

Cum funcționa schema

Anchetatorii susțin că, între august 2023 și iunie 2024, profesorul universitar, ajutat de un fost cadru didactic, ar fi solicitat sume de bani de la studenți pentru a le facilita promovarea examenelor sau chiar pentru a le furniza lucrările de licență gata redactate.

Profesorul ar fi perceput, potrivit probelor, 200–300 de euro pentru promovarea examenelor curente, iar pentru absolvenții care doreau să treacă examenul de licență, tariful ajungea la 400–500 de euro.

Fostul profesor implicat ar fi intermediat legătura dintre studenți și cadrul universitar, profitând de influența pe care o avea asupra acestuia.

Măsuri luate de procurori

Pe durata anchetei, cei doi profesori au fost plasați sub control judiciar, iar cadrul universitar a avut interdicția de a preda. Procurorii au dispus, de asemenea, măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului:

până la 43.500 de lei în cazul profesorului universitar,

până la 27.000 de lei în cazul fostului profesor.

Dosarul urmează să fie judecat de Tribunalul Brașov, care va stabili răspunderea penală a celor 13 inculpați.