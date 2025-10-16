Două femei sunt bănuite că au escrocat mai mulți medici stomatoogi cu aproximativ 1,3 milioane de euro, promițându-le locuințe și autoturisme la prețuri sub piață, potrivit surselor citate de Realitatea Plus.

Simona Stan, sora fostului ministru Carmen Dan, și Mariana Popa se prezentau drept „persoane importante” de la companii cunoscute, iar Stan s-a folosit și de numele surorii ei pentru a inspira încredere.

Culmea este că autoturismele și proprietățile oferite spre "vânzare"există în realitate, dar nu aveau nicio legătură cu suspectele. Cele două au fost conduse la audieri la o secție de poliție din Capitală.

Exemple de cazuri: