Potrivit Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, conflictul a izbucnit când o parte a galeriei a pătruns pe teren, cu intenția de a se manifesta violent față de un alt grup de suporteri, tot români. Doar intervenția rapidă a forțelor de ordine a permis dispersarea și relocarea acestora în sectoarele inițiale, fără a fi nevoie de folosirea materialelor din dotare, scrie .craiovaforum.ro.

Scandalul ar fi pornit de la un mesaj afișat pe ecranele din sală, care a nemulțumit un grup de suporteri.

Pe parcursul altercațiilor, suporterii și-au adresat injurii, inclusiv la adresa echipei Ungariei, și au folosit materiale pirotehnice – o petardă fiind detonată în sală.

Șapte persoane au fost extrase din tribune și sancționate contravențional cu amenzi de câte 1.500 de lei fiecare și au primit interdicția de a mai participa la meciuri timp de un an.