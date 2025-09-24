Noi incidente violente la Craiova. Două grupări de suporteri au sărit la bătaie, la meciul de fotbal de sală dintre România și Ungaria - VIDEO

Incidente grave la meciul de futsal dintre naționalele României și Ungariei, disputat la Craiova. Două grupuri de suporteri români, aparținând unor cluburi rivale, au intrat pe teren și au fost la un pas să provoace o bătaie generală. Intervenția rapidă a jandarmilor a împiedicat escaladarea situației. Meciul a fost întrerupt câteva zeci de minute, iar jucătorii unguri s-au refugiat în vestiare.

Potrivit Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, conflictul a izbucnit când o parte a galeriei a pătruns pe teren, cu intenția de a se manifesta violent față de un alt grup de suporteri, tot români. Doar intervenția rapidă a forțelor de ordine a permis dispersarea și relocarea acestora în sectoarele inițiale, fără a fi nevoie de folosirea materialelor din dotare, scrie .craiovaforum.ro.

Scandalul ar fi pornit de la un mesaj afișat pe ecranele din sală, care a nemulțumit un grup de suporteri.

Pe parcursul altercațiilor, suporterii și-au adresat injurii, inclusiv la adresa echipei Ungariei, și au folosit materiale pirotehnice – o petardă fiind detonată în sală.

Șapte persoane au fost extrase din tribune și sancționate contravențional cu amenzi de câte 1.500 de lei fiecare și au primit interdicția de a mai participa la meciuri timp de un an.