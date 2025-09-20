Maniacul sexual pedofil care a îngrozit Mangalia a murit în timpul procesului

Procesul a stârnit un val de critici pentru modul în care a fost gestionat cazul în prima fază
Unul dintre cele mai cutremurătoare dosare de abuz sexual asupra unor minori-a încheiat brusc, după ce inculpatul principal a murit în timpul derulării procesului. Mai precis, bărbatul acuzat de multiple agresiuni sexuale a murit înainte ca instanța să pronunțe o sentință definitivă. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional, în special asupra minorilor.

Conform surselor oficiale consultate de Ziarul Amprenta, instanța din Mangalia a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului, ca urmare a decesului inculpatului, dar decizia nu este definitivă.

Bărbatul în vârsă de ui de 53 de ani, din localitatea Limanu, județul Constanța, a fost acuzat de săvârșirea în concurs a infracțiunilor de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor și a două infracțiuni de agresiune sexuală.

De asemenea, ar fi întreținut în mod repetat raporturi sexuale consimțite, neprotejate cu o persoană vătămată, în vârstă de 15 ani, în urma cărora aceasta a rămas însărcinată.

Autoritățile au fost criticate în trecut pentru modul în care au gestionat ancheta inițială, iar cazul a generat dezbateri intense privind măsurile de prevenție și intervenție în cazurile de abuz asupra minorilor.

 