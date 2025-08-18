Ce se întâmplă cu mama celor doi băieți?

Andreea Vizu a primit, în februarie 2023, o pedeapsă de trei ani cu executare, după ce instanța a stabilit că, în seara fatidică din august 2021, își lăsase micuții nesupravegheați în timp ce făcea o transmisiune live pe o platformă de socializare. Atunci, copiii, în vârstă de doar doi ani, au urcat pe un mobilier din apropierea ferestrei și au căzut în gol de la etajul 10, pierzându-și viața pe loc.

La aproape patru ani de la tragedie, femeia a părăsit penitenciarul și, potrivit imaginilor publicate recent pe rețelele de socializare, a revenit la obiceiul de a face live-uri online. Într-una dintre postările sale, ea a distribuit fotografii cu gemenii, alături de un mesaj audio încărcat de emoție:

„Sunt mamă, nu sunt o supereroină, dar pentru copiii mei aș fi orice. Am trecut prin nopți pline de lacrimi, dar dimineața am încercat să zâmbesc pentru ei. Le-am oferit dragoste chiar și atunci când nu am avut altceva. Pentru ei m-aș ridica de o mie de ori, pentru ei voi merge mai departe”, a transmis Andreea.

Reacțiile nu au întârziat să apară: în timp ce unii o compătimesc și cred că suferința o va însoți toată viața, alții consideră că revenirea sa în mediul online, locul unde se afla chiar în momentul tragediei, este un gest controversat.

Autoritățile au reamintit la vremea respectivă că femeia fusese pusă sub acuzare pentru ucidere din culpă, iar ancheta a stabilit că lipsa de supraveghere a dus la decesul celor doi minori.

Astăzi, Andreea Vizu încearcă să-și refacă viața, însă povara trecutului și amintirea copiilor pierduți rămân o rană deschisă.