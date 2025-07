"Reacția lui Piedone nu pot să o înțeleg pentru că atunci când acesta a traversat perioada cu condamnarea, fără să fim nici măcar amici, dar în raport cu ceea ce eu am considerat că reprezintă el pentru activitatea de control, am hotărât să îi întind o mână și parte din colaboratorii din primăriile prin care a trecut, i-am transferat la Autoritate pentru a nu suferi - cel puțin așa pretindea Piedone - represalii de la oamenii cu care el nu se înțelegea.

Iată că răsplata vine să întărească zicala nu există faptă bună care să rămână nepedepsită.

Nu mai am niciun fel de susținere politică pentru că, în urmă cu câteva luni, am ales să plec din Partidul Social Democrat", a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, Horia Constantinescu.