La termenul de marți, la Tribunalul București, au fost prezenți toți inculpații. Avocatul președintelui Consiliului Județean Teleorman - Adrian Gâdea a depus o cerere: „E vorba de niște decizii ale consiliului local Seaca, unde se află Belina, care au fost trecute în domeniul privat. Și fotografii. După lucrările din 70, insula Belina nu mai are nimic cu o insulă. Pe latură subiectivă, vreau să realizați cum sunt receptate aceste bunuri și niciodată nu au fost considerare brat și insula. În poze e o baltă. Dacă acea baltă era nevoie de o lege organică, nu mai fac nicio afirmație”. Instanța a încuviințat proba cu înscris.

La rândul său, Flavia Teodosiu - avocatul inculpatei Sevil Shhaideh a avut mai multe cereri. „Am studiat actele și am făcut un istoric al documentelor pentru a vedea cum acestea au fost în patrimoniul Hidroelectrica și niciodată nu au ieșit. Au avut dublă administrare. Am atașat o corespondență pe care am purtat-o cu Hidroelectrica. Nu a existat un proces verbal de predare primire. Ele figurează în continuare la dânșii. Cerere de completare cu o listă de proiecte aprobate care sunt identice cu cele ale CJ Teleorman pentru a arăta că era prioritară axa pe turism în acea perioadă”.

În cadrul audierii, Sevil Shhaideh a declarat că nu a știut de contractele de închiriere cu societatea Teldrum.

„În luna decembrie anul 2012, prin decizia dl ministru Victor Ponta am fost numită secretar de stat în cadrul MDRAP și am exercitat funcția până în mai 2015 când, prin decretul lui Klaus Iohannis, am fost numită ministrul Dezvoltării.

În rechizitoriu se menționează că în exercitarea atribuției am săvârșit infracțiunea de care sunt acuzată și am produs prejudiciul respectiv. Menționez ca atribuită de administrare a domeniului public și privat a UAT este o atribuție din sfera serviciilor de utilități publice care în conformitate cu legea 51/2006, este gestionata de către Anrsc. MDRAP nu a exercitat această atribuție niciodată. Ci de instituția aflată, într-adevăr, în subordinea MDRAP. Această instituție nu a fost în coordonarea mea.

Ideea de proiect a CJ Teleorman se înscria în linia de dezvoltare turistică. Astăzi am depus lista completă a tuturor proiectelor finanțate prin programul regional 2007-2013 pentru turism. (...) În rechizitoriu s-a făcut afirmația: "MDRAP, în calitate de inițiator". Nu, MDRAP a fost co-inițiator. Ca secretar de stat și ca ministru am semnat un număr important de hg cu privire la transferuri din domeniul statului la UAT, dar niciodată regimul juridic al imobilelor transferate nu a fost în competența MDRAP. Trebuia să se verifice hotărârea de cl sau cj privind acordul autorității locale de transfer. Avizul de legalitate al prefectului asupra hotărârii de cj, nota de fundamentarea a actului normativ insușita de către președintele CJ și prefect. Și extrasele funciare. Exista acord, că în rechizitoriu se spune că nu există. Toată documentația era completă. În cazul 943, în condițiile în care documentația era completă, singura opțiune pe care eu o aveam era să-mi însușesc nota de fundamentare. Să o semnez. Apreciez că dacă nu as fi semnat pentru 943/2018 fără un motiv concret, abia atunci as fi făcut un abuz de putere. Aș fi împiedicat o comunitate locală să se dezvolte. Niciodată nu am avut nimic de ascuns. (...) Îmi aduc aminte de întâlnirea pe care am avut-o la Ministerul Justiției. Respectiv doamna Ghiță, dl Bălan și doamna Stoian. Cel care a susținut punctul de vedere al MDRAP a fost domnul Cătălin Bălan, prin prisma faptului că este profesor de drept administrativ la universitatea Iași și are experienta. Concluzia a fost că indiferent de felul actului, lege sau hg, descrierea tehnică a imobilelor trebuie corectată în sens cu cartea funciară. Deoarece erau o serie de observații legate de descrierea tehnica a imobilelor, dl Bălan a întocmit 3 adrese. Una către ministerul Mediului, departamentul de ape și anar. Contrar celor spuse în rechizitoriu, că am semnat toate adresele fără număr, singura pe care am semnat-o a fost către anar. Ea a fost transmisă și prin fax și prin poștă, prin toate metodele instituționale. Ea conținea inclusiv date referitoare la codul de clasificație care nu corespundea în documentele cadastrale. Am apreciat ca fiind corectă această adresă întocmită de către domnul Bălan. În legătură cu hg 858/2013 nu am avut niciun fel de implicare, niciun fel de competență. (...) În 27 noiembrie a fost adoptată hg cu mențiunea de a se include observațiile Ministerului de Finanțe. Eu nu am participat la ședința de guvern, știu asta din rechizitoriu. Nu am știut de contractele de închiriere cu societatea Teldrum. ANAR nu a comunicat niciodată despre existenta vreunui contract de închiriere”, a spus Sevil Shaideh.