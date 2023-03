Doi inspectori din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au fost trimişi de procurorii anticorupţie în faţa judecătorilor de Tribunalul Bucureşti, cu acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, într-un dosar în care sunt acuzaţi că ar fi cerut mită de la administratorul unei firme pentru a-i aplica o sancţiune mai mică decât cea prevăzută de lege pentru neregulile constatate.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus sesizarea instanţei de judecată cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei a lui Andrei Ioan Iliescu şi Alin Ion Popescu, la data faptelor inspectori în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, cercetaţi sub control judiciar, în sarcina cărora s-a reţinut comiterea infracţiunii de luare de mită.



În acordurile de recunoaştere a vinovăţiei, procurorii DNA notează că, la data de 26 septembrie 2022, Andrei Ioan Iliescu şi Alin Ion Popescu, în calitatea menţionată, în urma efectuării unui control la o societate comercială, ar fi pretins de la administratorul acesteia (martor în cauză) suma de 10.000 euro din care ar fi primit în aceeaşi zi o primă tranşă, în valoare de 24.000 lei.



„Banii respectivi ar fi fost pretinşi şi primiţi de către cei doi inculpaţi pentru a nu-şi exercita atribuţiile de serviciu cu ocazia activităţii menţionate mai sus, respectiv pentru a aplica o sancţiune mai mică decât cea prevăzută de lege pentru neregulile constatate", menţionează anchetatorii.



În acelaşi context, spune DNA, la data de 27 ianuarie, Alin Ion Popescu ar fi fost surprins în flagrant de către procurorii anticorupţie după ce ar fi primit de la martor suma de 26.000 lei, reprezentând cea de-a doua tranşă de bani pretinsă iniţial de cei doi inspectori antifraudă.



Procurorii arată că, în prezenţa avocaţilor, cei doi au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate, precum şi cu forma de executare a acestora, respectiv doi ani şi opt luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 (trei) ani şi interzicerea pe o perioadă de trei ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de funcţionar cu atribuţii de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.



Dosarele de urmărire penală privind pe Andrei Ioan Iliescu şi Alin Ion Popescu împreună cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise la Tribunalul Bucureşti.