Acțiunea a avut loc în jurul orei 09:30–10:00.

Intervenția s-a desfășurat între orele 9:00 și 10:00, iar procurorii DNA au ridicat mai multe documente de la sediul DRDP Iași, potrivit informațiilor publicate de BZI.

Anchetatorii au intrat direct în biroul directorului Mugurel Laicu, existând suspiciuni că acesta, alături de alte persoane din conducere, ar fi vizat în anchetă.

Surse apropiate anchetei indică faptul că printre persoanele vizate în această etapă a investigației s-ar afla și directorul adjunct pentru Întreținerea Drumurilor Naționale și Autostrăzilor, precum și un șef de birou din cadrul DRDP Iași.

Suspiciuni legate de un concurs suspect pentru ocuparea unui post la DRDP Iași

În luna iunie 2025, un concurs organizat de DRDP Iași pentru postul de adjunct șef secție SDN a fost anulat de CNAIR, după ce o anchetă internă a confirmat nereguli semnalate de sindicat și de unul dintre contracandidați.

Câștigătorul desemnat, considerat un apropiat al directorului Mugurel Laicu, ar fi fost admis în concurs pe baza unei simple declarații pe proprie răspundere privind experiența profesională, în timp ce ceilalți candidați au fost obligați să prezinte documente justificative.

Deși a obținut nota maximă, selecția a fost considerată viciată, iar procedura a fost anulată oficial din cauza „neconformităților”.