În anul 2020, Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) și-a definit ca obiectiv general continuarea procesului de consolidare și extindere a capabilităților instituționale, în vederea atingerii unui nivel optim de reziliență și întăririi rolului anticipativ-preventiv al MAI în planul securității naționale, pe palierul de ordine publică. Însă, anul precedent a fost marcat de pandemia de COVID-19, evoluția ascendentă a riscurilor asociate determinând actualizarea și adaptarea continue a priorităților instituționale, în vederea organizării unui răspuns imediat, coerent și eficient la provocările informative generate de situația operativă nou creată.

Consolidarea capacității operaționale - Atingerea acestui obiectiv major s-a realizat prin implementarea unor direcții de acțiune în mod concomitent, pe mai multe paliere, cu respectarea următoarelor principii și valori, ce formează centrul de greutate al culturii organizaționale:  Integritate și profesionalism – derularea procesului de selecție și încadrare a posturilor vacante pe baza unor criterii de integritate; instruirea și pregătirea personalului și desfășurarea tuturor activităților profesionale în concordanță cu acest criteriu; privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a MAI, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 194/2017;

Eficiență și operativitate – modernizarea capacităților operaționale, tehnice și logistice pentru îndeplinirea misiunilor specifice, precum și o administrare eficientă a resurselor, inclusiv prin prisma asigurării protecției personalului propriu la diferite forme de risc (inclusiv cele generate de situația epidemiologică actuală); Flexibilitate și cooperare – configurarea unei structuri suple, care să permită alocarea dinamică a resurselor în funcție de evoluția situației operative și de prioritățile instituționale, dezvoltarea schimburilor de informații și a acțiunilor în comun cu partenerii naționali, intra și interinstituționali, precum și cu cei internaționali; Viziune managerială și reziliență – aplicarea coerentă și consecventă a unor politici manageriale bazate pe principiile planificării strategice (prin scanarea orizontului previzibil), predictibilității, responsabilizării palierelor de management intermediare și debirocratizării, concomitent cu monitorizarea operativă a mediului extern, în vederea menținerii și îmbunătățirii capacității direcției generale de a furniza în orice condiții serviciile esențiale prevăzute de lege.

Principalele direcții de acțiune în domeniul resurselor umane - În baza prevederilor Strategiei de dezvoltare a resurselor umane în DGPI 2018 – 2020, au fost derulate activități care au vizat creșterea gradului de ocupare a funcțiilor vacante și a nivelului de profesionalism și expertiză deținut de cadrele DGPI, cele mai importante realizări fiind următoarele: Continuarea demersurilor de reducere a deficitului de personal, prin încadrarea unor persoane cu o bază profesională solidă și principii etice/deontologice ireproșabile; Implementarea planificată a procesului de pregătire profesională, realizându-se, în contextul restricțiilor dispuse în vederea limitării răspândirii infectărilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2, o abordare pro-activă a acestei problematici, prin accesarea activităților de pregătire desfășurate on-line, inclusiv a celor organizate de organisme/agenții europene sau alte entități de profil din străinătate.

Dezvoltarea capabilităților în domeniul informații – contrainformații – securitatea informațiilor Pentru a asigura funcționarea direcției generale în condiții de flexibilitate, eficiență și operativitate, au fost adoptate măsuri care să vizeze configurarea cadrului de elaborare și aprobare a documentelor de planificare, organizare și evaluare a activității de informații, contrainformații și securitatea informațiilor, fiind create astfel condițiile de coerență necesare unei alocări judicioase a resurselor, în funcție de obiective, adaptate în timp real la evoluțiile situației operative din aria de competență.

A fost continuată implementarea Strategiei pentru dezvoltarea domeniului OSINT la nivelul DGPI, cu precădere pe segmentul consolidării competențelor specifice (accesarea unor module de pregătire organizate de către parteneri ai Comunității Naționale de Informații sau oferite de structuri europene partenere și crearea unui Ghid privind exploatarea informațiilor din mediul on-line, destinat pregătirii personalului ce include și un modul de limitare a amprentei digitale).

De asemenea, au fost întreprinse demersuri în vederea creșterii capacității analitice și diversificării produselor informaționale, prin augmentarea capacităților de fuziune a informațiilor și a gradului de complexitate, oportunitate și utilitate a materialelor destinate informării beneficiarilor legali, inclusiv prin aplicarea unei lupe hibride asupra datelor deținute. Dezvoltarea infrastructurii integrate de comunicații și tehnologie a informației și asigurarea instrumentelor tehnologice necesare pentru desfășurarea activității specifice

În anul 2020 a fost continuat procesul de informatizare a activității, urmărindu-se sporirea performanței și securității fluxurilor esențiale de informații, prin dezvoltarea unor noi funcționalități. Concomitent, au fost continuate demersurile de operaționalizare a bazelor de date, de îmbunătățire a aplicațiilor software existente, de asigurare a unei reziliențe sporite a rețelelor informatice, prin instalarea și configurarea de noi echipamente ce au contribuit la o mai bună gestionare a documentelor electronice, precum și de optimizare și extindere a sistemelor de comunicații la distanță, urmărindu-se asigurarea permanentă, în condiții optime, a fluxului informațional între structurile DGPI.

Optimizarea interoperabilității DGPI cu structurile din cadrul MAI, CNI și sistemul național de apărare și dezvoltarea cooperării cu structurile informative și de aplicare a legii din plan extern O altă prioritate instituțională a vizat intensificarea schimbului de informații cu structurile naționale partenere, precum și dezvoltarea de acțiuni comune pe problematici de interes. Activitățile derulate au urmărit asigurarea suportului decizional factorilor de conducere din MAI, prin informarea operativă cu privire la manifestarea unor disfuncții sau riscuri în planul protecției interne, precum și derularea, în comun, a unor acțiuni preventive.

Cooperarea cu structurile omoloage din statele partenere s-a realizat printr-un schimb permanent de date și informații de interes operativ, inclusiv cu sprijinul atașaților de afaceri interne/ofițerilor de legătură ai MAI în străinătate. Totodată, au fost încheiate noi acorduri de cooperare interinstituțională în domeniul securității cibernetice și au fost implementate noi soluții de eficientizare a fluxului de transmitere de date și informații către partenerii instituționali.

Realizări în domeniile de competență - Coordonate ale activității de informații, contrainformații și securitatea informațiilor Pe parcursul anului 2020, au fost continuate eforturile instituționale pe segmentul prevenirii și contracarării riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale, cu accent pe asigurarea integrității personalului ministerului, consolidarea capacității operaționale și de reacție a structurilor MAI în contextul mutațiilor sociale determinate de pandemia de COVID- 19, precum și pe componenta de securitate cibernetică, concomitent cu protecția informațiilor clasificate/sistemelor IT&C ale MAI și identificarea și înlăturarea riscurilor ce pot genera tulburări grave ale ordinii publice. Efortul informativ a avut ca scop asigurarea unui suport decizional real, prin informarea cu celeritate a factorilor de decizie din MAI la nivel operațional și tactic cu privire la manifestarea unor disfuncții sau riscuri în planul protecției interne sau care pot genera tulburări grave ale ordinii publice, precum și la nivel strategic, prin informarea beneficiarilor legali de nivel înalt despre amenințări emergente sau fenomene cu impact non-liniar și/sau cros-sectorial.

Aceste demersuri au fost concretizate prin transmiterea, către beneficiarii instituționali, în conformitate cu principiile „need to know” și „need/responsible enough to share”, a unui număr de aproximativ 5.000 de produse informaționale. În raport cu evoluția situației epidemiologice generate de pandemia de COVID-19, mai ales pe fondul caracterului impredictibil al acestei afecțiuni, resursele instituției au fost direcționate în vederea protejării personalului MAI, prin identificarea și semnalarea cu celeritate a riscurilor și vulnerabilităților de la nivelul MAI care pot perturba funcționalitatea structurilor din subordine și afecta sănătatea personalului care le încadrează.

A fost acordată o atenție deosebită eficientizării cooperării interinstituționale și limitării barierelor birocratice, relevant fiind faptul că, în baza Ordinului Comandantului Acțiunii, reprezentații DGPI au participat permanent, în calitate de experți, la activitatea Centrului Național de Combatere și Coordonare a Intervenție (CNCCI) și a Centrelor Județene (CJCCI), pentru a asigura cu celeritate suportul informațional necesar pe acest palier. Problematica COVID-19 a fost monitorizată și din perspectiva modului de transpunere în mass-media și pe rețelele de socializare a manierei de intervenție/acțiune a forțelor MAI, dar și a efectelor asupra climatului de ordine și siguranță publică, cu informarea în dinamică a beneficiarilor legali. Concomitent, au fost continuate activitățile specifice pe linia descurajării comportamentelor dezadaptative manifestate la nivelul MAI, prin semnalarea timpurie a unor astfel de conduite, atât în vederea prevenirii apariției unor riscuri la adresa imaginii MAI, cât și pe linia protecției informațiilor clasificate.

În paradigma eficientizării modului de utilizare a resurselor alocate, DGPI și-a îndeplinit obiectivele din domeniile ordine publică și protecție internă prin utilizarea unui model echilibrat în ceea ce privește activitățile preventive, aflate într-un raport de complementaritate cu adoptarea progresivă și proporțională de măsuri pentru eliminarea vulnerabilităților specifice la adresa securității naționale. Un liant între aceste domenii l-a constituit activitatea derulată în vederea contracarării amenințărilor hibride și consolidării rezilienței pe spațiul MAI, problematică ce are un caracter continuu, în vederea anticipării și adaptării structurilor ministerului la natura complexă, puternic subversivă și schimbătoare a acestei categorii de amenințări.

Deși anul 2020 a fost un an atipic, care a necesitat o reconfigurare a modului de lucru la nivelul direcției generale, dar și o mobilizare suplimentară pentru a asigura funcționalitatea structurilor MAI angrenate în aplicarea măsurilor profilactice pentru prevenirea/contracararea cazurilor de infectare cu virusul COVID-19, DGPI a reușit să îndeplinească cu succes prerogativele MAI de Autoritate Desemnată de Securitate. Astfel, principala prioritate a DGPI pe acest palier a vizat asigurarea desfășurării în bune condiții a activității structurilor MAI angrenate în misiuni impuse de situația epidemiologică, cu protejarea informațiilor clasificate gestionate la nivelul ministerului.

Totodată, au fost intensificate activitățile de monitorizare a infrastructurii cibernetice a MAI, inclusiv principalele surse de date din nodurile de comunicații ale MAI, precum și a capacității de răspuns la incidente de securitate IT. În subsidiar, pentru prevenirea și contracararea faptelor cu implicații negative la nivelul diferitelor paliere organizatorice ale MAI, au fost derulate peste 1.500 de activități de pregătire și instruire contrainformativă, aproximativ 24.000 de verificări pentru acordarea accesului la informații clasificate și peste 750 de interviuri/discuții sau întrevederi de securitate.

Principalele rezultate obținute în urma activităților desfășurate: Asigurarea contrainformativă a structurilor MAI - Activitatea specifică derulată în cursul anului 2020 a condus la identificarea la nivelul MAI a unor multiple amenințări, vulnerabilități și factori de risc, care aveau potențialul să genereze un impact negativ, de amploare, asupra securității naționale, precum: Afectarea sănătății personalului, a misiunilor și capacității operaționale ale structurilor MAI pe fondul nerespectării măsurilor stabilite prin ordinele, dispozițiile și planurile de măsuri emise în contextul epidemiologic generat de evoluția la nivel național a pandemiei de COVID-19; Implicarea personalului MAI în fapte de corupție, inclusiv prin divulgarea de informații clasificate sau nedestinate publicității rezultate din activitatea profesională, în vederea sprijinirii unor grupuri de interese, precum și implicarea personalului MAI în activități infracționale sau incompatibile cu statutul profesional; Afectarea procesului decizional și a capacității operaționale a structurilor MAI, pe fondul legăturilor permanentizate de factorii decidenți cu exponenți ai grupurilor de interese, în scopul realizării unor deziderate personale sau de grup, prin folosirea abuzivă a autorității publice în exercitarea actului administrativ și de justiție, precum și deturnarea și utilizarea în interes propriu a instrumentelor instituționale; Deficiențe grave de natură logistică, financiară, de resurse umane care afectează capacitatea de acțiune și intervenție a efectivelor MAI; Tulburarea gravă a ordinii publice Impactul implementării, la nivel național, a măsurilor restrictive dispuse în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, care au implicat limitarea drastică a deplasărilor și a posibilităților de organizare și derulare a unor evenimente/acțiuni în spațiul public, au făcut ca riscurile prognozate în domeniul ordinii și siguranței publice să înregistreze mutații semnificative. În acest context, activitatea de informații desfășurată pe acest palier în anul 2020 a fost influențată de măsurile și restricțiile adoptate/impuse în contextul crizei sanitare, majoritatea activităților/evenimentelor de amploare fiind anulate (de ex.: Campionatul European de Fotbal EURO 2020).

Modificarea situației operative cauzată de mutațiile de la nivelul activităților grupurilor autohtone de crimă organizată cu profil itinerant a determinat o redimensionare și reorientare a aparatului informativ al DGPI în scopul gestionării noilor amenințări la adresa siguranței cetățenilor, ofițerii DGPI participând activ în formate de cooperare interinstituționale la documentarea activităților infracționale violente. Protecția informațiilor clasificate naționale, NATO, UE și a infrastructurilor cibernetice Efectele pandemiei de COVID-19 au impus necesitatea unei accelerări a procesului de digitalizare, astfel că eforturile DGPI au fost orientate în direcția acestor evoluții, fiind întreprinse activități susținute pentru finalizarea procesului de acreditare a rețelei informatice de stocare, procesare și transmitere, în format electronic, de informații clasificate din clasa secrete de serviciu pentru mai multe structuri subordonate MAI.

Având în vedere mutațiile generate de pandemia de COVID-19 în sfera infracționalității și a amenințărilor la adresa securității naționale, DGPI a întreprins eforturi susținute pentru protejarea infrastructurii IT&C a MAI împotriva creșterii semnificative a numărului de atacuri cibernetice la nivel național și european. Astfel, structura CERT-INT din cadrul DGPI a colectat și corelat peste 1.730.000.000 evenimente, din care au fost extrase, evaluate și stopate peste 10.000 alerte de securitate. În ceea ce privește activitățile complexe derulate de lucrătorii direcției generale pe palierul informațiilor clasificate, au fost eliberate avize pentru peste 10.000 de certificate de securitate/autorizații de acces la informații clasificate secrete de stat și aproximativ 24.000 certificate de securitate/autorizații de acces la informații clasificate secrete de serviciu.

Cu ocazia activităților de verificare, au fost identificate însă și unele vulnerabilități ce puteau genera riscuri la adresa informațiilor clasificate, respectiv situații ce indicau într-un mod rezonabil suspiciunea existenței unor incompatibilități privind accesul la astfel de date, motiv pentru care, pentru clarificarea acestora, au fost realizate interviuri/discuții sau întrevederi de securitate în cazurile considerate absolut necesare.

Totodată, DGPI a pus accent pe activități de pregătire și îndrumare de specialitate în domeniul protecției informațiilor clasificate ale șefilor/membrilor structurilor de securitate, ale funcționarilor de securitate din cadrul entităților MAI. Astfel, deși contextul pandemic a impus limitarea contactelor directe între persoane, DGPI și-a adaptat activitatea în vederea îndeplinirii rolului instituțional preventiv prin furnizarea de pregătire în formate restrânse, cu respectarea distanțării sociale, prin prioritizarea zonelor de risc imediat în care instruirile de specialitate erau absolut necesare, precum și prin concentrarea eforturilor în direcția întocmirii/difuzării de materiale de pregătire (peste 180 activități de pregătire, instructaje de securitate, activități de îndrumare-coordonare).

Mai mult, au fost derulate activități de creștere a capacității de evaluare integrată a rezultatelor incidentelor de securitate la nivelul structurilor MAI în scopul identificării cauzelor și ineficienței politicilor de securitate dezvoltate, fiind realizată îndrumarea și coordonarea permanentă a structurilor/funcționarilor de securitate din cadrul entităților MAI în procesul de analizare a documentației specifice. Protejarea informațiilor MAI s-a realizat inclusiv în ceea ce privește contractele clasificate ale ministerului cu societăți comerciale, fiind realizate verificările de securitate specifice, care au condus la eliberarea a peste 40 avize de securitate industrială. În contextul accentuării riscurilor pe palierul securității cibernetice, DGPI a derulat activități intense prin intermediul structurii CERT-INT pentru creșterea rezilienței sistemelor IT&C ale MAI, dezvoltarea culturii de securitate a personalului, dar și de detecție și investigare rapidă a agresiunilor de tip cibernetic.

Cooperarea inter-instituțională și cooperarea internațională - Cooperarea inter-instituțională - DGPI a participat activ la demersurile inițiate în vederea elaborării proiectelor unor instrumente programatice de nivel superior, precum Strategia Națională de Apărare a Țării 2020-2024, Strategia Națională împotriva Criminalității Organizate, Strategia Națională pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, Strategia de Securitate Cibernetică a României 2021-2026, respectiv Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2021-2025, prin furnizarea de expertiză în grupurile de lucru organizate cu acest scop, precum și prin analize, evaluări și contribuții scrise, preluate de inițiatori în variantele finale ale documentelor de planificare strategică; DGPI a sprijinit activ propunerea conceptuală de înființare în România a unui Centru Euro-Atlantic dedicat Rezilienței (E-ARC), într-un format colaborativ NATO-UE, destinat furnizării de expertiză în acest domeniu; Experți ai DGPI au asigurat participarea la planificarea, organizarea sau desfășurarea unor exerciții naționale și internaționale, precum HISTRIA 20, CONCORDIA 20, CyDEx20 și Cyber Coalition 2020; Consolidarea cooperării cu structurile partenere pe spețe punctuale cu risc major la adresa climatului de ordine și siguranță publică a constituit o prioritate a unității, fiind evidențiată o creștere, în anul 2020, a aportului informativ către beneficiarii legali. Au fost derulate activități permanente de cooperare cu SRI pe problematica prevenirii și contracarării riscurilor generate de radicalizarea/auto-radicalizarea unor cetățeni români sau străini. Activitățile circumscrise relațiilor internaționale în organizarea și desfășurarea activităților de relații internaționale s-a urmărit respectarea obiectivelor stabilite prin documentele de planificare și a principiului cost- eficiență, prin acordarea de prioritate misiunilor pe domeniile în care DGPI are atribuţii la nivelul MAI, cu încadrarea în limitele bugetare impuse pentru acest titlu de cheltuieli. Și pe acest palier desfășurarea acțiunilor planificate a fost semnificativ distorsionată de pandemia de COVID-19, fiind necesară o reconceptualizare a formatelor de organizare a unor astfel de evenimente pentru a putea răspunde priorităților instituționale.

Principalele activități derulate pe acest palier au constat în participarea reprezentanților DGPI la diferite reuniuni internaționale pe linia prevenirii și combaterii activismului, extremismului și radicalizării/auto-radicalizării, organizate de Radicalisation Awareness Network – RAN (inclusiv la ședințele Steering Board-ului on Radicalisation), Terrorist Working Party – TWP și Police Working Group on Terrorism – PWGT, la ședințele grupului de lucru al Consiliului UE pentru contracararea amenințărilor hibride (Enhancing Resilience and Countering Hybrid Threats – ERCHT), la conferințe internaționale în domenii de interes (Cybertech, SICUR, Security and Policing), precum și la activitățile organizate de Comisia Europeană în domeniul protecției spațiilor publice (grup de lucru EU HRSN, modulul de pregătire destinat consilierilor pentru securitate și protecție).

Managementul resurselor instituționale - În vederea realizării obiectivelor și sarcinilor specifice, DGPI i-a fost alocat, pentru anul 2020, un buget de venituri și cheltuieli de 217,679 milioane lei, din care 173,156 milioane lei buget inițial, rectificat prin alocații bugetare suplimentare de 44,523 milioane lei (+25,71%). execuția bugetară fiind de 99,91%. Managementul pe palierul logistic a vizat, ca obiective prioritare în anul 2020, luarea măsurilor necesare pentru protecția personalului propriu în vederea prevenirii infectării cu noul coronavirus SARS-CoV-2, asigurarea resurselor logistice necesare susținerii activităților operative și gestionarea corespunzătoare a patrimoniului unității.

Totodată, DGPI a gestionat, în calitate de lider de proiect, implementarea unui număr de 2 proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, în valoare totală de aproximativ 31,8 milioane lei, precum și alte 3 proiecte în care unitatea are rol de partener. Și pe acest palier, pandemia de COVID 19 a distorsionat implementarea activităților planificate, fiind necesare măsuri de ajustare a parametrilor aprobați de către finanțator.

Relațiile cu publicul - Activitățile de relații cu publicul dețin în continuare o pondere însemnată, prin numărul semnificativ de petiții primite (aproximativ 500), o parte dintre acestea având un grad de complexitate ridicat, ceea ce a presupus activități susținute de verificare, în vederea asigurării suportului de specialitate necesar fundamentării deciziei instituționale. Din punct de vedere al obiectului solicitărilor, acestea au vizat cu preponderență acordarea anumitor drepturi sau aspecte referitoare la acordarea/retragerea avizului pentru acces la informații clasificate precum și solicitări privind recalcularea pensiilor.

Obiective și priorități - În plan informativ-operativ: Consolidarea poziției direcției generale în cadrul arhitecturii naționale a structurilor de intelligence, astfel încât, prin abordarea în regim de complementaritate a situației operative, să se asigure o informare oportună și profesionistă a beneficiarilor legali; Întărirea rolului DGPI în cadrul Comunității Naționale de Informații, prin creșterea aportului informațional și analitic furnizat Oficiului pentru Informații Integrate; Monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților generate la nivelul MAI pe fondul pandemiei de COVID-19, precum și a amenințărilor și vulnerabilităților ce pot afecta derularea campaniei naționale de vaccinare, urmărindu-se limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus în rândul personalului MAI și asigurarea suportului decizional beneficiarilor legali; Monitorizarea procesului și susținerea demersului instituțional de reorganizare a structurilor MAI, după criterii de eficiență, eficacitate și economicitate; Asigurarea derulării în condiții optime a evenimentelor publice majore aferente anului 2021, precum meciurile de fotbal/activitățile subsecvente EURO 2021, atât prin prevenirea riscurilor de generare de tulburări ale ordinii publice, cât și de afectare a misiunilor MAI; Dezvoltarea cooperării intra și inter-instituționale în mod direcționat, cu partenerii care au atribuții în domeniul identificării, atribuirii, contracarării și creșterii rezilienței în fața amenințărilor hibride; Continuarea asigurării reprezentării în cadrul grupurilor de lucru ale Comisiei UE – Steering Board on Radicalisation și Consiliului UE; Extinderea capacității de monitorizare a infrastructurii cibernetice a ministerului prin instalarea și configurarea surselor de date astfel încât sistemul central de detecție a acestor tipuri de agresiuni instalat la nivelul DGPI să reflecte imaginea corectă a situației de fapt; Continuarea demersurilor de consolidare a nivelului culturii de securitate a funcționarilor de securitate în domeniul protecției informațiilor clasificate naționale, NATO și UE dar și în rândul utilizatorilor și administratorilor de sisteme informatice din infrastructura cibernetică a MAI; Susținerea procesului de dezvoltare a infrastructurii IT&C a MAI și asigurarea interoperabilității sistemelor, în vederea eficientizării schimbului de date și informații clasificate la nivel intra/inter-instituțional; Extinderea sistemului de apărare cibernetică a MAI, prin implementarea și accesarea unor programe finanțate din fonduri europene.

În plan funcțional-administrativ: Analiza anticipativă a celor mai bune metode de optimizare a activității, respectând criteriile de eficiență și economicitate implementate deja, în vederea adaptării resurselor la preconizata modificare a arhitecturii sistemului administrativ-teritorial regional și la nevoile beneficiarilor; Dezvoltarea competențelor și expertizei pe palierul surselor deschise, prin aplicarea strategiei în domeniul OSINT, formarea deprinderilor practice pentru cadrele din domeniile analiză și operativ, precum și identificarea și achiziționarea unor soluții software de culegere și procesare automatizată de date; Îmbunătățirea activității de comunicare publică, prin actualizarea/dezvoltarea procedurilor și instrumentelor specifice.

În planul gestionării resurselor umane: Definirea unui cadru normativ specific privind activitatea de management al resurselor umane în DGPI, din perspectiva dispozițiilor legislative incidente, adaptat rolului ce revine unității noastre în MAI și în cadrul sistemului de securitate națională; Reanalizarea și, după caz, redimensionarea structurilor DGPI cu atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, IT&C și securității cibernetice în raport cu evoluția situației operative, precum și în considerarea necesității accelerării procesului de digitalizare a activității DGPI; Pregătirea planificată și integrată a personalului DGPI, în funcție de vechimea în specialitate, de prioritățile de pregătire, dar și de competențele necesare exercitării atribuțiilor profesionale (soft skills, competențe manageriale sau de execuție); Dezvoltarea corpului de formatori DGPI ce pot fi implicați în susținerea unor module de perfecționare profesională a personalului unității și continuarea inițiativelor de creștere a performanței și coeziunii echipelor, prin organizarea unor activități de coaching și team-building, cu respectarea întocmai a normelor de protecție sanitară.