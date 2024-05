Elena Udrea a explicat, într-un interviu acordat din închisoare pentru Realitatea PLUS, ce putere au și acum cei care conduceau așa zis-ul „binom SRI-DNA” pe vremea lui Băsescu.

"Informațiile lui Nelu Varga vin din acest anturaj. În grupul de la Cluj exista Coldea. Kovesi e instrumentul prin care ei influențează justiția și la nivel național. Kovesi nu mai poate da ordine, dar poate face presiuni, de genul: Dacă nu faceți așa, nu intră România în Schengen. Unde n-a intrat!

Și am schimbat legile justiției și am scos răspunderea magistraților pentru nerespectarea Constituției, tot așa că dacă nu le scoatem, nu intrăm în Schengen. Uite că am scos, ne-am aruncat în aer Constituția, statul național, ne-am pus pres la dispoziția puterilor europene și a grupului de putere de la Bruxelles, progresist-neomarxist, și pentru ce am făcut asta? Că n-am intrat în Schengen și nici MCV nu l-am scos", a spus Elena Udrea, în interviul acordat jurnalistei Realitatea PLUS Anca Alexandrescu.

Schema scoate la lumină legăturile dintre fostul ministrul Ioan Rus, generalul negru - Florian Coldea, baronul PSD Ionel Arsene și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

