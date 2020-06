DESFIINȚAREA Secției Speciale: Cătălin Predoiu a anunțat când va face pasul decisiv

"Desfiintarea SIIJ ramane un obiectiv al Ministerului. Am facut pasi in aceasta directie. Vom face pasul decisiv cand vom fi siguri ca acest proiect va trece de Parlament. Voi intensifica discutiile cu parlamentari din toate partidele pe acest subiect. De asemenea, am discutat si o voi face din nou, cu Primul Ministru, care sprijina fara rezerve toate obiectivele MCV.



La ora la care discutam, capacitatea operationala a Ministerului Public de a face anti-coruptie in sistemul judiciar este departe de ceea ce trebuie sa fie. Crearea SIIJ a lovit in DNA si a creat o vulnerabilitate Ministerului Public.



Nu procurorii sunt de vina pentru aceasta situatie, nici macar cei din SIIJ, ci politicienii care nu inteleg mecanismul judiciar sau care, si mai grav, doresc dezorganizarea acestuia si a luptei anti-coruptie. Dar, ceea ce au stricat un numar de politicieni vor repara alti politicieni, care sprijina Justitia. Guvernul PNL va rezolva acest lucru, imediat ce conditiile din Parlament o vor permite", a subliniat Cătălin Predoiu.

Ministerul Justitiei anunta saptamana trecuta ca urmeaza sa fie stabilita data unei dezbateri publice avand ca obiect proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, potrivit Ziare.com.