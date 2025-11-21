Cazul a ieșit la iveală după ce polițiștii din comitatul Nassau au investigat o serie de furturi din magazine de bijuterii, comise prin tehnici de distragere a atenției. Într-o astfel de filmare se observă cum bărbatul le atrage atenția angajaților unui magazin de lux din Long Island, iar femeia fură o brățară cu diamante în valoare de 11 mii de dolari, scrie CBS News.

Prin tehnologia de recunoaștere facială computerizată, anchetatorii au descoperit, surprinși, că suspectul era căutat internațional și posesor al unui permis de conducere eliberat în statul New York pe numele „David Beckham Adam”, născut în Jamaica. Ulterior a fost identificată și reținută complicea sa, Veta.

Potrivit polițiștilor, suspectul ar fi ajuns pe teritoriul american ilegal, din Mexic, și „face parte dintr-o grupare de criminalitate organizată transnațională, ai cărei membri provin în mare parte din România”.

Cazul a reaprins dezbaterea privind politica statului New York, unde imigranții fără documente pot solicita permis de conducere fără verificări biometrice. Recent, în Oklahoma a fost depistat un alt imigrant cu permisn de New York pe numele „No Name Given - fără nume”.