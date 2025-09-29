Luni, 29 septembrie 2025, în rejudecare, după administrarea probei cu expertiză contabilă și întocmirea unui supliment la raportul de expertiză întocmit în cauză, Curtea de Apel Cluj a admis sesizarea Comisiei de Cercetare a Averilor din cadrul CA Cluj și a dispune confiscarea sumei de 2.685.708,318 lei, anuță ANI.

În 2019, ANI a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 2.741.026,318 lei între averea dobândită și veniturile realizate de către Cătălin Cherecheș, primar al municipiului Baia Mare, în perioada exercitării funcției publice.

În același an, Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Cluj a dispus sesizarea instanței în vederea confiscării sumei respective, iar în 2021, Curtea de Apel Cluj a admis sesizarea și a dispus confiscarea acestei sume din averea persoanei cercetate.

În 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul lui Cherecheș împotriva sentinței Curții de Apel Cluj, a casat sentința instanței de fond și a trimis cauza spre o nouă judecată.

La data de 29 septembrie, Curtea de Apel Cluj a dispus din nou confiscarea sumei.

Cătălin Cherecheș a fugit din România în noiembrie 2023, chiar în ziua în care a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru luare de mită. Patru zle mai târziu, a fost prins la Augsburg, Germania și extrădat în România, unde a fost încarcerat.