Într-o intervenție la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a afirmat că suspiciunile ei privind dosarul Nordis au fost alimentate atât de modul în care informațiile au fost transmise, pe surse, unei anumite părți a presei, cât și de momentele în care scandalul a fost reaprins.

"Informațiile din dosarul Nordis au fost date, pe surse, către media apropiată de Florian Coldea și de o anumită gașcă useristă, chiar în perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale. Sigur că fiecare persoană care apare în acest dosar trebuie să-și lămurească propriile probleme în justiție.

Și numele meu a fost făcut public, tot pe filieră procurorilor, că aș fi fost în nu știu ce excursii cu agenția de turism de la Nordis. Eu am arătat, la vremea respectivă, facturile, am explicat lucrurile, dar ce m-a surprins și de ce cred că a fost intenționat folosit numele lui Marcel Ciolacu și numele meu — pentru că și atunci s-a speculat că aș putea candida la alegerile prezidențiale — este că, deși am fost în acele vacanțe și cu alți jurnaliști și persoane private, numai numele meu a fost scos în evidență", a afirmat jurnalista.

Așa s-a întâmplat și cu Marcel Ciolacu și nu m-ar mira ca asemenea presiuni să se facă și asupra lui Sorin Grindeanu. De altfel, se vorbește de multe luni de zile că există personaje din PSD mână în mână cu personaje din USR și cu personaje de la DIICOT, care încearcă să blocheze preluarea partidului de către Grindeanu, legându-l de acest dosar Nordis.

DOSARUL NORDIS AMINTEȘTE DE MODUL ÎN CARE COLDEA ȘI KOVESI ACȚIONAU ÎMPOTRIVA CAPITALULUI ROMÂNESC

Anca Alexandrescu a exprimat dubii și în legătură cu modul în care acționează procurorii, afirmând că aceștia par mai degrabă interesați să pună o afacere pe butuci decât să rezolve un dosar.

"Am văzut că judecătorii au ridicat toate sechestrele în acest caz. Am dat niște telefoane și am înțeles că s-au reinstituit sechestrele de către procuror și înțeleg că o fac pe persoane fizice, dar firma de ce să nu poată funcționa, de ce să fie falimentată? Dacă este într-adevăr așa cum spun procurorii și au fost niște români păgubiți, nu este normal ca firma să fie lăsată să lucreze, ca oamenii să-și poată recupera banii?!

Altfel, gândul meu se duce spre perioada Kovesi-Coldea, când absolut tot capitalul românesc a fost distrus exact pe același model. Dacă cineva a greșit în acest dosar, trebuie să răspundă legal, dar aceste informații date pe surse în dosar au legătură cu lumea politică.

Știu clar că s-au scurs documente, că există interes la USR ca Sorin Grindeanu să nu preia PSD și, mai mult, ca PNL să fie adus în situația a a fi înghițit integral de USR", a precizat jurnalista Realitatea Plus.