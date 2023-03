„Am condus fără carnet. Nu am consumat nicio substanță, doar am condus fără carnet. Am luat pastile de somn că sunt insomniacă. N-am primit semnale de la polițiști. Sunt foarte ok. Am condus fără carnet, frate, nu am făcut alte prostii”, a spus Ana Morodan, potrivit gandul.ro.

Vedeta digitală a fost prezentată, miercuri, în fața magistraților de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, iar un procuror de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

În plus, vedeta s-a ales cu 3 dosare penale, în mai puțin de 12 ore, pentru implicarea sa în două incidente rutiere.