Volodimir Zelenski le transmite rușilor că, dacă nu vor să moară, să protesteze, să fugă sau să se predea.

„55 de mii de soldați ruși au murit în acest război în șase luni. Zeci de mii sunt răniți și mutilați. Vreți mai mult? Nu? Atunci protestați. Ripostați. Fugiți sau predați-vă captivității ucrainene. Acestea sunt opțiunile voastre dacă vreți să supraviețuiți”.

„Acum, din cauza mobilizării, războiul Rusiei împotriva Ucrainei pentru majoritatea cetățenilor Federației Ruse nu mai este ceva la televizor sau pe internet, ci a intrat în fiecare casă rusească”, a spus Volodimir Zelenski.

Zelensky appeals to Russians in his eve address. “55k Russian soldiers died in this war in six months. Tens of thousands are wounded and maimed. Want more? No? Then protest. Fight back. Run away or surrender to Ukrainian captivity. These are your options if you want to survive.” pic.twitter.com/k5QQc6hGfH