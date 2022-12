O simplă discuție între doi pasageri despre centurile de siguranță s-a transformat în doar câteva clipe într-o bătaie în toată regula la bordul zborului Bankok-Calcutta.

Dialogul în contradictoriu purtat de cei doi a devenit din ce în ce mai contondent ajungându-se la lovituri cu pumnii în interiorul avionului Thai Smile Airways exact înaintea decolării din Bangkok, Thailanda, spre Calcutta. Cei doi au fost în final despărțiți de un membru al echipajului, potrivit unui portal de știri.

Scenele violente au fost filmate în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, de un alt pasager din avion, iar videoclipul a devenit viral.

A video has gone viral showing a few people involving in a brawl inside a flight from Bangkok to Kolkata. The scuffle broke out onboard a Thai Smile Airways plane on Monday. In a video clip of the mid-air fight, which was shared widely on social media pic.twitter.com/3d3IqlyTp0