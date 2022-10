"Războiul la ușa noastră, criza financiară și încetinirea economică în Uniunea Europeană, invazia migranților în sud, războiul din est și criza economică din vest - toate acestea sunt confruntările multiple cu care țara noastră are de-a face. Să nu ne facem griji pentru cei care trag în Ungaria ascunși în umbră, undeva din turnurile de veghe ale Bruxelles-ului. Vor sfârși acolo unde au ajuns și predecesorii lor", a afirmat premierul Ungariei.

Hungary’s PM Viktor Orban has accused the EU of “shooting” Hungary with its series of sanctions against Russia pic.twitter.com/izJLgtnyiu