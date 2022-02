Trupele ruseşti au preluat controlul canalului după atacarea Ucrainei.

Înainte de anexarea Crimeei de către Rusia, până la 90% din aprovizionarea cu apă se făcea prin această structură.

Din cauza blocadei, şeful republicii Crimeea, Serghei Aksionov, a cerut locuitorilor să îşi limiteze consumul de apă.

Pânza freatică din peninsulă a scăzut considerabil, iar suprafeţe mari s-au uscat, tot din cauza lipsei de precipitaţii.

Zvezda TV channel publishes the explosion of a dam on the Dnieper, which blocked the flow of fresh water to the Crimea (the explosion occurred on February 24, the video has just appeared)#RussiaUkraineWar #Ukraine #Russia pic.twitter.com/EqDT5czOoR