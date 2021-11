În imagini se vede cum aeronava se pregătește de decolare de pe portavion, se îndreaptă apoi spre rampa de lansare, însă, în loc să prindă viteză, avionul încetinește, iar în momentul când depășește marginea rampei se prăbușește pur si simplu în mare.

Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm