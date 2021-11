Între timp, alți mii de oameni, printre care copii și bătrâni, așteaptă la granița dintre Belarus și Polonia. Este cel mai mare dezastru umanitar de la frontiera Uniunii Europene din ultimii ani.

🇧🇾⚡️🇵🇱 There are about a thousand people in the field camp in Bruzgi They are stationed along the border and are making fires. pic.twitter.com/LW05kpBpKV

Negocierile au început, iar soarta refugiaților stă acum în mâinile autorităților. Până atunci situația este dezastruoasă: cei mai mulți migranți încearcă să doarmă în adăposturi rudimentare, improvizate din crengi și tufișuri, în condiţiile în care temperaturile sunt aproape de pragul îngheţului.

Tensiunile de la graniță continuă, aproximativ 100 de oameni au fost arestați de forţele de securitate în timp ce încercau să treacă fraudulos din Belarus în Polonia.

Uniunea Europeană acuză Belarus că i-a trimis special pe migranți la frontieră, tocmai ca să destabilizeze blocul comunitar.

Polonia, precum şi alţi doi vecini europeni ai Belarusului, Lituania şi Letonia, refuză să accepte miile de migranţi.

🇵🇱⚡️🇧🇾 At night, a group of migrants attempted to illegally cross the border in Dubichi-Cerkevna - Polish MOD

A group of about 100 migrants were detained by Polish services.

According to the Ministry, the migrants in Dubichi-Tserkevna were led by the Belarusian special forces. pic.twitter.com/1CovOweIex